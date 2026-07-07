DBS首次覆盖UOB Kay Hian，给予“买入”评级，目标价4.80新元

BROKERS’ TAKE

该研究机构表示，UOBKH的投资者可预期约4%的股息收益率。

DBS看涨论点的核心支柱在于，UOBKH正积极扩张，超越传统股票经纪业务，以扩大其财富管理服务规模。 图片来源：BT档案照片

【新加坡】星展集团研究部已开始覆盖 UOB Kay Hian (UOBKH) ，给予“买入”评级，目标价为4.80新元。

该研究机构在7月3日的一份报告中表示，随着UOBKH从纯粹的经纪公司转型为更广泛的金融服务集团，它已处于有利地位，将从多个增长引擎中受益。

DBS看涨论点的核心支柱在于，UOBKH正积极扩张，超越传统股票经纪业务，以扩大其财富管理服务规模。

DBS指出，UOBKH已大幅扩展其产品组合，涵盖了票息票据、结构性票据、债券和单位信托，并有专门的财富咨询团队提供支持。

目前，财富管理业务部门的收入约占UOBKH总收入的三分之一。

这种向更高质量经常性费用收入的多元化发展，预计将提高盈利可见度、提升股本回报率，并随着时间的推移支持结构性的估值重估。

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受益于新交所的复苏

DBS表示，作为新加坡最大的零售券商之一，UOBKH与Phillip Securities共同占据了近一半的零售市场份额，是新加坡股市持续复苏的直接受益者。

进入2026财年，交易势头显著加快。在新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）的股市发展计划等持续努力的推动下，新加坡交易所（SGX）的证券日均成交额（SDAV）在2026年前五个月同比增长了约46%。

香港市场也表现积极，同期证券日均成交额（SDAV）同比增长13.6%。

DBS分析师指出，UOBKH的股价与新交所（SGX）的股价以及海峡时报指数（Straits Times Index）之间存在超过0.9的极强正相关性。

稳健的财务状况与股息收益率

DBS指出，在财务方面，UOBKH也展现了强劲的增长轨迹。自2022年以来，其收入的复合年增长率超过15%，主要受佣金和交易收入强劲增长的推动。

展望未来，DBS预测其2026财年总收入将增长15%，2027财年将增长13%。投资者还可预期约4%的股息收益率。

这一收益率得益于公司的股息政策支持。该公司在2024财年和2025财年维持了可分配利润50%的派息率，DBS预计这一比率将持续到2026财年和2027财年。

DBS表示，以目前约13倍的2026财年市盈率来看，市场尚未完全反映出公司的收入增长轨迹和不断优化的盈利组合。

然而，该研究机构也提醒投资者注意几个主要风险。这些风险包括交易额增长低于预期、首次公开募股（IPO）活动可能减少，以及来自正向亚洲新兴市场扩张的低成本金融科技券商的日益激烈的竞争。