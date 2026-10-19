高能源价格与法国街头骚乱重压下 欧元下跌
美元兑日元上涨0.12%至158.20
Sharon Lee
- 通常只有在法国的政治紧张局势蔓延至国界之外，并对整个欧元区市场情绪构成压力时，欧元才会持续承压。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【巴黎】周一（10月19日），欧元下跌，原因是高昂的能源价格加剧了市场对法国政治稳定性的担忧。法国周末发生的骚乱和抢劫事件是该国多年来最严重的动乱之一。
法国总理 Sebastien Lecornu 周一表示，他已要求一些地方政府实施部分宵禁。
分析师表示，欧元在10月初的反应要剧烈得多，并且遵循了一个熟悉的模式：通常只有当法国的政治紧张局势蔓延至国界之外，并对整个欧元区的情绪构成压力时，这一单一货币（欧元）才会持续承压。
欧元兑美元下跌0.2%，至1.1218美元。本月初，在法国OAT政府债券与作为避险资产的德国国债之间的利差在数日内扩大约40个基点（bps）至150个基点以上后，欧元曾一度下跌超过1%，此举增加了欧元区其他国家的风险溢价。截至周一，该法国利差最新报144个基点，上涨2个基点。
分析师认为，投资者上周重新评估了他们对外汇市场的看法。此前，强劲的美国经济增长以及由人工智能热潮推动的股市上涨，已为美元提供了数月的支撑。
他们日益关注这样一种风险：即人工智能驱动的支出可能会因该行业投资前景疲软而放缓，这可能会拖累美国经济增长，同时减少借贷需求——这一组合可能同时拉低美元和美国国债收益率。
利率前景重新成为市场的主要驱动因素，美联储（Fed）9月份的加息也对此有所助益，此举让投资者确信，美国决策者仍致力于应对通货膨胀。
德国商业银行（Commerzbank）外汇与大宗商品研究主管 Thu Lan Nguyen 表示：“对于欧元/美元而言，当前重要的与其说是油价本身，不如说是美联储和欧洲央行（ECB）如何应对油价。”她补充说：“只要市场不预期美联储会对通胀冲击做出更强有力的反应，那么美元就难以充分利用高油价提供的基本面优势。”
自3月份伊朗冲突爆发以来，高油价在支撑美元的同时，也对欧元和日元等能源进口国货币构成了压力。布伦特原油期货价格从五个月高点回落，但仍高于100美元。天然气价格则创下四年新高，达到89.7欧元（100.70美元）。
市场认为美联储在10月份维持利率不变的可能性为85%，同时预计到2027年底将降息75个基点。市场对欧洲央行的预期也呈现出类似的轨迹。
美元指数上涨0.1%，至101.87。
美元兑日元上涨0.12%，至158.20。日本央行（BOJ）行长 Kazuo Ueda 周一暗示，存在进一步收紧政策的空间。Ueda 还表示，以适当的步伐加息将有助于避免债券收益率飙升。
然而，市场担忧首相 Sanae Takaichi 的支出计划可能会加剧日本本已沉重的债务负担，这一担忧持续对市场情绪构成压力。
Amova Asset Management 首席全球策略师 Naomi Fink 表示：“日本央行可能会受到债券和外汇市场的压力，从而加快正常化步伐，而政府则可能继续面临压力，需要为其扩张性目标找到明确的资金来源。”
在离岸交易中，美元兑人民币下跌0.05%，至6.6815，这是自2022年6月以来美元的最低水平。此前周一发布的数据显示，中国第三季度国内生产总值（GDP）增长略高于预期。
澳元兑美元升值0.64%，至0.6988美元。 路透社
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