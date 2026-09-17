油价涨势暂停，欧洲股市在美联储利率决议前走高

欧洲央行上周进行了今年的第二次加息

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周三（9月16日），在油价涨势暂停提振了市场风险偏好之际，欧洲股市从前一交易日创下的三个月低点回升。市场在美国联邦储备局（Federal Reserve）政策决议公布前普遍预期，这家美国央行将实施自2023年以来的首次加息。

泛欧斯托克600指数（Stoxx 600）上涨0.5%，至637.09点，各主要区域指数也同步上扬。

根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，交易员预计美国加息25个基点的可能性为93%，这将是美联储主席 Kevin Warsh 上任以来的首次加息。

XTB研究总监 Kathleen Brooks 表示：“尽管美联储在加息前采取观望态度是合理的，但它在通胀问题上一直言辞强硬。如果它不采取行动，其信誉可能会受损。”

她补充道：“在我们看来，Warsh 在利率问题上已将自己逼入绝境。”

伊朗冲突引发的通胀风险已迫使投资者重新评估利率前景，这推高了全球债券收益率，并对高风险资产构成压力。

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欧洲中央银行（ECB）上周进行了今年的第二次加息，而根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，市场仍预计年底前将再次加息25个基点。

然而，欧元区上个季度的薪资增长再次放缓，同时薪资谈判协议显示明年仅会出现温和回升，这让决策者感到安心，认为物价增长仍在控制之中。

尽管中东地区的供应中断仍在持续，但由于美国原油库存意外大幅增加，油价下跌了近1%。

能源股是斯托克600指数中跌幅最大的板块，而旅游和休闲板块则因燃料成本下降的前景提供支撑而上涨1.2%。

债券收益率也从数月高点回落。英国短期政府债券收益率正迈向自5月20日以来的最大单日跌幅，其跌幅超过其他地区。

数据显示，英国8月份的通货膨胀率从7月份的2.9%加速至3.1%，这一数据在英格兰银行政策决议公布前一天发布。市场普遍预期该央行将维持利率不变。

欧洲银行股上涨0.5%，收复了周二的部分失地。

芯片材料制造商 Soitec 是斯托克600指数中涨幅最大的公司，股价上涨了13.4%。此前，JPMorgan 将该公司的股票评级从“中性”上调至“增持”。

Barratt Redrow 股价上涨11.7%，此前该公司公布的全年调整后税前利润为5.728亿英镑（合7.715亿美元），高于预期。然而，该公司下调了截至2027年6月的财年房屋竣工目标。

Pan African Resources 股价上涨5.5%，此前这家矿业公司表示其全年收入增长了一倍以上。

英国国防与工程集团 Babcock International 的股价上涨了2.8%，此前该公司维持其年度预测不变。路透社