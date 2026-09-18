美联储2023年来首次加息，短期国库券会重获青睐吗？

在此次加息前，美国国债收益率已升至多年高点

美国联邦储备局于周三收紧了货币政策，将利率上调至3.75%至4%的区间。 图片来源：REUTERS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】随着美国联邦储备局于周三（9月16日）宣布加息，一些投资者开始思考一个问题：短期国库券（T-bills）会否重获青睐？

为应对居高不下的通货膨胀，美联储本周将利率上调至3.75%至4%的区间，这是自2023年7月以来的首次加息。当局还暗示，年底前可能再次加息。

分析师对于此举将如何影响新加坡短期国库券的收益率和需求，看法不一。

短期国库券是新加坡政府发行的短期证券，期限为六个月和一年，以低于面值的价格发行。投资者在到期时可获得全额面值。

从去年7月起，其收益率已跌破2%，并在2026年的大部分时间里徘徊在1.5%左右。

一次“保险式”加息

IndoSuez财富管理亚洲区首席策略师 Francis Tan 告诉《商业时报》（The Business Times），美联储的利率决定是一次“保险式加息”，其本身并非一个更大规模加息周期的开始。

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这意味着，与短期高利率、现金收益率或浮动票息挂钩的资产往往会受益，而那些价值依赖于长期收益或廉价资金的资产则会承压。

可能从此次加息中受益的工具包括：

货币市场基金

短期国债基金

短期投资级信贷

因此，短期国库券及其他新加坡政府债券的前景好坏参半，因为它们的命运取决于其久期长短。

Tan补充道：“短期新元现金和短期国库券相对受到支撑，但如果全球收益率上升，长期债券将面临压力。”

在这种“经过校准的”加息周期中，星展银行（DBS）固定收益研究主管 Eugene Leow 表示，短期国库券收益率面临的上行压力，不太可能“接近2023年所见的水平”。

2022年12月，六个月期短期国库券的收益率达到4.4%，创下30年新高；而在2023年“利率在更长时间内维持高位”的环境下，其收益率大多徘徊在3.7%至3.8%的区间。

Leow 预计美联储将在2027年初前将利率上调至4.5%。他表示，因此短期国库券的收益率可能升至接近2%的水平。

“对投资者而言，关键问题在于这个利率水平是否足够有吸引力，并能再次吸引资金流入。”

货币影响

Tan 表示，美联储加息后，新元可能会走弱。然而，与其他亚洲货币相比，新元往往更具韧性，并且“能很好地规避风险”。

他说道：“这是因为我们与多数区域外汇（FX）市场不同，新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）是根据贸易加权一篮子货币来管理新元，而不是像美联储那样以利率为目标。”

华侨银行（OCBC）外汇与利率策略主管 Frances Cheung 表示，每日的新加坡隔夜利率平均值（Sora）水平也取决于当日的国内流动性状况。

她补充说，这意味着该利率通常与美元利率“几乎没有直接关联”。

“我们维持观点，即Sora将在年底前逐步升至1.4%的水平。”

其他值得考虑的资产

Cheung认为，美元利率和收益率的进一步上行空间“可能不大”，尤其是在一个鹰派市场预期到2027年中期会有更多加息的情况下。

多家全球性报告指出，在此次周三加息之前，美国国债收益率已经升至“多年高点”。

行业观察人士评论说，此次加息的影响早已被市场消化，因此在决议公布的第二天，亚洲大部分市场开盘时依然走高。

截至9月10日，8月29日六个月期短期国库券拍卖的截止收益率已从1.6%微升至1.7%。

Tan 在当前时点看好能源股及其他与通胀挂钩的资产，例如交易所交易基金（ETF）和商品生产商。

他说道：“利润率高的工业股和部分周期性股票，以及具有定价能力和低杠杆率的公司也往往表现良好，因为与长期成长型资产相比，它们对贴现率压缩的敏感度较低。”

另一方面，房地产和对利率敏感的消费者则面临压力，因为加息的影响主要会传导至抵押贷款、消费信贷和商业借贷成本。

Tan 指出，这会影响到住宅建筑商、抵押贷款房地产投资信托（REITs）、汽车和高价非必需消费品，以及高杠杆的消费品公司。

目前，专家们对黄金和白银等贵金属的看法不一。尽管 Tan 表示，在加息环境下黄金价格传统上会下跌，但其他人并未立即看空该商品。

数字财富管理公司 StashAway 的宏观与投资研究主管 Justin Jimenez 表示：“在公共债务高企和财政赤字持续的背景下，我们继续倾向于选择黄金而非政府债券作为防御性配置。各国央行的持续买入，为我们对该资产的积极看法提供了额外支撑。”

补充报道：Deon Loke