美伊敌对态势再起扰动全球市场，五大领域值得关注

资本正转向防御性、侧重国内市场的股票，包括医疗保健和消费服务业

中东地区冲突长期化的威胁，正引发投资组合的广泛重新评估。 图片来源：路透社

【新加坡】随着美伊停火协议的破裂，全球市场正准备应对顽固性通胀和供应链中断，投资者被迫将注意力从人工智能引发的涨势再次转向地缘政治。

继周二（6月9日）一架美国军用直升机被击落、随后的报复性打击以及周四上午霍尔木兹海峡再次关闭之后，中东地区冲突长期化的威胁正引发投资组合的广泛重新评估。

金融咨询与财富管理公司 deVere Group 的首席执行官 Nigel Green 于周三表示：“最初的安全问题，可能很快演变为通胀问题、增长问题，并最终成为投资问题。”

在交易员应对不断升级的敌对局势之际，以下是全球市场面临的五大关键压力点：

石油：可能飙升至每桶150美元

Rystad Energy 高级副总裁兼地缘政治分析主管 Jorge Leon 表示，能源市场正在吸收眼前的冲击。他警告说，若敌对行动全面恢复，可能将油价推向每桶150美元。

在伊朗再次宣布关闭霍尔木兹海峡后，截至周四新加坡时间上午10点43分，布伦特原油期货价格上涨近1.50美元，至每桶94.58美元。 美国西德克萨斯中质原油价格上涨1.71美元，至91.74美元。

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然而，美国创纪录地释放石油国库，缓解了眼前的价格飙升势头。Leon 补充说，沙特阿拉伯也正通过其延布港出口原油，从而绕开霍尔木兹海峡。

他警告说，尽管如此，由战争相关担忧驱动的价格保费正在增加。

市场：科技股疲态显现与防御性转向

Swissquote 高级分析师 Ipek Ozkardeskaya 周三表示，随着宏观经济背景的恶化，科技板块的疲态正在加速显现。

反映出这种更广泛的市场疲劳情绪，纳斯达克100指数周三收盘下跌近2%，主要受 Nvidia、AMD 和 Micron 等权重股大幅下跌的拖累。

Eastspring Investments 指出，资产管理公司正积极地从对能源冲击敏感的行业撤离。该公司表示，其正在战略性地减持化工和材料行业的头寸——这些行业极易受到石化投入成本上升的影响。

Eastspring 补充道，资本正转而流入防御性、侧重国内市场的股票，包括医疗保健和消费服务业。这些领域在较为不拥挤的市场板块中提供了更具吸引力的切入点。

在新加坡，海峡时报指数在周三敌对行动恢复后下跌1.3%，并于周四小幅回升。尽管如此，科技股持续下滑； CSE Global 在过去一周下跌了近7%， AEM 下跌了约8.1%，而 Frencken 则下跌了约6.7%。

央行：鹰派立场回归

能源驱动的通胀正迫使各国央行放弃鸽派指引。美国5月份的总体消费者价格指数突破了4%的关口，这实际上粉碎了市场对美联储近期降息的预期，并重燃了10月份加息的可能性。

在亚洲，决策者正采取防御性措施以遏制资本外流。印尼央行（Bank Indonesia）周二出人意料地在周期外加息25个基点至5.5%。与此同时，受能源成本上涨和持续的货币疲软所带来的输入性通胀驱动，日本央行（Bank of Japan）也面临越来越大的压力，最早可能在6月或7月加息。

对投资者而言，这种协同的鹰派立场回归，实际上移除了股市此前已充分定价的“即将降息”这一安全网。

外汇：亚洲货币承压

DBS 分析师周四指出，避险资金流和市场对美联储的鹰派定价正维持美元的强势，令区域货币承压。

DBS 表示，日元持续面临下行压力，因为高企的油价增加了为支付更高能源进口成本而产生的美元需求。除非油价出现实质性下跌，否则财务省近期在160水平附近的干预措施预计将是暂时性的。

其他地区方面，在韩元兑美元汇率周六跌至17年新低后，韩国已对银行的外汇（FX）交易展开调查，以确定是否存在破坏外汇市场稳定的不当交易。DBS 认为，这是一个旨在遏制韩元投机性头寸的强烈信号。

与此同时，尽管印度储备银行（Reserve Bank of India）已出手干预，印度卢比仍承受重压。DBS 补充说，如果能源价格因紧张局势再起而飙升，卢比以及印尼盾和泰铢等其他对石油敏感的货币也可能面临下行压力。

黄金：未来波动加剧

通常被视为地缘政治对冲工具的黄金，在周三暴跌超过4%后，于周四触及六个多月来的新低。现货黄金价格在隔夜触及自11月21日以来的最低水平后，早盘约为每盎司4063美元。

XS.com 高级市场分析师 Antonio Di Giacomo 表示，虽然中东的不确定性为黄金提供了结构性支撑，但长期高利率和结构性美元走强的前景削弱了这种无收益资产的吸引力。

他补充说，美元走强会使使用其他货币的买家购买黄金的成本更高，从而减少国际需求。

Di Giacomo 指出，在美联储就其如何应对能源驱动的通胀提供更明确指引之前，波动性可能会主导黄金的价格走势。