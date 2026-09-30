新加坡金管局就银行和保险公司的企业治理法规征求意见

此举旨在确保持续更新监管标准并维持其有效性

该央行提议更新董事会组成和关键职位任命等多项规定。 照片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 正在就针对银行、保险公司及其指定金融控股公司的企业治理法规拟议修订征求意见。

这是其为确保治理标准与时俱进且行之有效的定期检讨工作之一。

拟议的修订包括提高董事会的最低人数，并要求这些金融机构的关键职位任命需获得预先批准。

一份咨询文件详细阐述了这些“针对性”的监管更新，旨在“加强”银行和保险业中风险与实践已发生变化的特定领域的保障措施。

该监管机构于周三（9月30日）表示，这些更新也为对客户和金融体系影响较小的金融机构简化了要求。

完善领域

金管局的建议之一是完善用于判断董事是否独立于管理层、业务关系和主要股东的标准。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

例如，受雇于关联公司或附属公司，或与其有业务往来的董事，将被视为非独立于管理层和业务关系。

其次，金管局提议提高国内系统重要性银行、保险公司以及全面银行的董事会最低人数，并要求其多数董事为独立董事。

金管局表示，随着这些机构的规模和复杂性不断增长，这些修订旨在确保董事会能继续拥有广泛的视角和专业知识，并进行独立的监督。

该局还计划要求一些额外的关键职位任命获得预先批准，例如本地注册银行和保险公司提名委员会的主席，以及国内系统重要性银行的首席信息官。

该监管机构表示：“这些提议反映了继任规划、技术和信息风险管理在董事会和高级管理层层面的重要性日益增加。”

最后，金管局提议，对于被评估为零售业务范围较小或系统重要性较低的金融机构，取消其某些董事会和高级管理层任命需要获得预先批准的要求。

此举旨在确保监管条例与风险相称，并在不需要额外批准的情况下，避免施加不必要的监管负担。

公众可在12月9日前，通过FormSG链接在线对拟议的修订提供反馈。