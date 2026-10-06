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摩根大通：金管局第三轮14.5亿新元股市发展计划将成催化剂，助中小型股迎头赶上

不过，这笔流动性需要一些时间才能逐步传导至市场

Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Oct 6, 2026 · 01:36 PM
    • 股市发展计划早前的拨款虽提振了流动性，但中型股的表现一直落后于海峡时报指数。
    • 股市发展计划早前的拨款虽提振了流动性，但中型股的表现一直落后于海峡时报指数。 照片来源：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】JPMorgan Chase在近期一份报告中指出，新加坡第三轮股市发展计划（Equity Market Development Programme，简称EQDP），将注入14.5亿新元，这可能成为中小型股（SMID）迎头赶上的“催化剂”，使其从中受益。

    自该计划于2025年7月首次推出以来，首两轮总计45亿新元的种子基金拨款带来了充沛的流动性，但中型股的表现一直落后于基准指数。

    JPMorgan宏观股票研究分析师Khoi Vu和Rajiv Batra在9月30日的一份报告中表示：“我们预计（第三轮）资金分配将倾向于中小型股，这与市场发展策略一致。”

    他们补充说：“假设30%的资金分配给中小型股，我们估计可能带来约4.35亿新元的资金流入，相当于iEdge新加坡次50指数日均成交量的两倍。”

    自EQDP第一轮启动以来，基准的海峡时报指数（Straits Times Index，简称STI）已上涨超过30%，并于9月4日创下5,801.96点的历史新高。

    成交额大幅增长，交易所的证券日均成交值（securities daily average value，简称SDAV）在5月份升至24亿新元的新高水平，同比增长79%，创下近20年来的最高纪录。

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    截至8月，日均成交额回落至22亿新元，但仍同比增长35%。

    然而，分析师指出，iEdge新加坡次50指数——该指数追踪的是按市值计算排名前30大公司之后的50家主板上市中型公司——今年迄今的表现比STI落后了25%。

    该指数目前的交易价格约为12个月远期市盈率（price-to-earnings, 简称P/E）的16倍，“与STI的水平相当”。

    9月29日，新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，简称MAS）宣布，将把14.5亿新元资金交由第三批EQDP资产管理公司管理，使该计划下的总拨款额达到54亿新元。

    第四轮拨款正在筹备中，预计将在2027年敲定。

    本轮获委任的五家基金管理公司分别是 M&G Investments、Amundi、HSBC Asset Management、Franklin Templeton 和 Natixis Investment Managers。

    JPMorgan的分析师表示，那些盈利稳健、资产负债表健康、且受利率影响较小的中小型股，将会吸引希望在此领域部署资金的投资者的青睐。

    金管局也已承诺投入2000万新元支持做市活动，初期将重点关注约80只符合条件的中小型股，旨在“提升流动性和市场能见度”。

    这笔流动性注入需要一些时间才能传导至市场。分析师指出，在每轮拨款宣布后，基金经理平均需要四到六个月的时间来推出产品，而且获委任的基金经理还需要在EQDP种子资金的基础上额外筹集资金。

    金管局仍在评估第四批资产管理公司的提案，预计将在2027年公布结果。

    新加坡是亚细安区域的首选投资市场

    JPMorgan的分析师指出，EQDP的持续性增强了投资者继续投资新加坡的理由，他们也将新加坡评为东南亚的首选投资市场。

    他们说：“在当前资本成本上升、增长风险加剧的时期，强大的政策缓冲仍然是新加坡股市的关键优势所在。”

    他们补充说，第三轮EQDP拨款彰显了政府致力于提高股市活跃度并提振投资者信心的承诺。

    “我们维持对STI未来12个月6500点的目标价，并重申在亚细安市场中对新加坡的‘增持’评级。”

    分析师的首选股包括 新电信 (Singtel) 扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) 吉宝 (Keppel) 新加坡交易所 (Singapore Exchange) 创业公司 (Venture Corp) 和 Sea。 星展银行 (DBS) 的评级为“中性”。

    JPMorgan在1月份将其对STI的基本预测目标上调至6000点。到8月份，该指数已上涨16%。

    该行最初在2025年7月将STI的牛市目标上调至5000点，而到今年8月，该行预测在牛市情景下，未来12个月的目标价为7000点。

    JP Morgan Asset Management是EQDP第一批获委任的基金管理公司之一。其根据EQDP推出的JP Morgan新加坡和亚洲股票收益基金，管理的资产规模已突破10亿新元，截至8月31日达到12.6亿新元。

    新加坡股市改革时间线

    • 2024年8月： 股市检讨小组成立
    • 2025年2月： 在2025年预算案中宣布股市发展计划（EQDP），总金额为50亿新元
    • 2025年7月： 分配第一批资金（11亿新元，涵盖三家基金管理公司）
    • 2025年11月： 宣布价值释放计划
    • 2025年11月： 分配第二批资金（28.5亿新元，涵盖六家基金管理公司）
    • 2026年2月： 为EQDP追加15亿新元，使总金额达到65亿新元
    • 2026年9月： 分配第三批EQDP管理资金（14.5亿新元，涵盖五家基金管理公司）
    • 2027年： 金管局预计将敲定第四批EQDP提案
    • 2028年： 公积金（CPF）改革

    来源：JPMorgan

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