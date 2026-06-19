线上券商Longbridge于亚洲广场二号大楼开设新加坡办事处

名为Longbridge Cafe的第二家设施计划于2026年第四季度开业

Longbridge集团指出，新加坡为其向亚洲及其他地区的投资者提供服务提供了理想的平台。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】金融科技公司Longbridge集团于周五（6月19日）在亚洲广场二号大楼正式开设其新加坡新办事处，这是该公司今年在新加坡开设的两处设施中的第一处。

第二处设施计划于2026年第四季度开业。这将是其在中国香港、日本、新西兰和美国办事处之外的新增据点。

该集团在周五的一份声明中表示：“新加坡为Longbridge向亚洲及其他地区的投资者提供服务提供了理想的平台。”

根据5月的一份公告，其在新加坡的第二处设施名为Longbridge Cafe，原计划于2026年第三季度在国浩大厦（Guoco Tower）开业。

Longbridge当时表示：“咖啡馆将为团队提供一个与投资者面对面交流的场所，从而了解他们的身份……以及在他们投资旅程的每个阶段需要什么样的支持。”

其策略似乎与竞争对手Moomoo遥相呼应，后者在滨海湾也设有一个企业办事处，并在新加坡全岛拥有三家零售店。

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Longbridge运营其零售经纪平台、机构交易解决方案部门Longport Whale以及人工智能原生金融基础设施平台LongbridgeAI。

该券商本月早些时候表示，其2025年的全球用户群较前一年增长了120%，但并未透露其在新加坡的用户数量。

此次区域扩张行动，恰逢数周前中国刚进行了一场重大的监管整顿。

5月下旬，在香港注册的Longbridge、在新西兰注册的Tiger Brokers以及Moomoo的母公司Futu，因经营跨境证券业务和在未获得所需牌照的情况下为中国内地投资者提供服务，总计被罚款超过3.3亿美元。