RHB因新交所第一季度业绩逊于预期，下调其目标价至20.30新元
DBS也曾于10月13日将该股评级下调至“持有”，并将其目标价降至20新元
- 新交所2027财年上半年的证券和衍生品活动隐含数据分别比RHB的预期低7.4%和10.2%。 图片来源：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】由于第一季度业绩逊于预期，RHB下调了对 新加坡交易所 (SGX) 的目标价，并大幅削减了对这家本地交易所运营商未来三个财年的盈利预测。
在周一（10月19日）的一份报告中，RHB分析师Shekhar Jaiswal将新交所的目标价从22.20新元下调至20.30新元，这较其周五21新元的收盘价有3%的下跌空间。他维持对该股的“中性”评级。
此次下调目标价是由于在截至9月30日的2027财年第一季度，交易势头有所减弱。Jaiswal指出，2027财年上半年的证券和衍生品活动隐含数据分别比RHB的预期低7.4%和10.2%。
他说：“我们预计第二季度只能弥补部分差距。”他补充道，RHB已全面下调其对证券日均成交值 (SDAV) 和衍生品日均成交量 (DDAV) 的假设。
因此，该券商将2027、2028和2029财年的盈利预测分别下调了8.3%、8.4%和8.5%。RHB目前预计，新交所2027财年的经常性净利润增长将放缓至5%，远低于2026财年的21.1%和2025财年的14.9%。
在RHB下调目标价之前，DBS集团研究部已于10月13日将新交所的评级从“买入”下调至“持有”，并将其12个月目标价从26.40新元下调至20新元。
DBS表示，此次评级下调反映了在经历了两年创纪录的表现后，股票和衍生品业务的增长势头正在放缓，这使得在新交所公布上半年业绩前，该股的估值显得“过高”。
证券活动降温
9月份，证券交易活动从早前的高点开始降温。尽管当月成交额和证券日均成交值 (SDAV) 同比分别增长27%，达到422亿新元和19亿新元，但SDAV环比下降了11%。
第一季度，SDAV为20亿新元，同比增长33%，但季环比下降8%。
Jaiswal指出，散户投资者已连续第三个季度成为海峡时报指数 (STI) 证券的净买家。追踪海峡时报指数的交易所交易基金 (ETF) 创下了2.93亿新元的净申购记录，将总资产管理规模推高至60亿新元以上。
尽管9月份SDAV的环比下降主要是由于交易日数增加，但总成交额也环比下滑了3%。指数权重股占成交额的80%，与8月份持平。
Jaiswal表示，以2027财年预测市盈率28.9倍计算，新交所相较于区域同行的估值保费，凭借其稀缺价值和新加坡的结构性顺风因素，仍然是合理的。然而，他警告称，该股目前的股价“已经反映了高于我们先前假设的SDAV水平”。
DBS上周二指出，尽管与历史水平相比，证券交易活动依然稳健，但环比增长势头已开始趋平。该券商还对股票成交额的质量和可持续性表示担忧，理由是市场上涨的范围日益收窄。
外汇期货缓冲衍生品业务疲软
随着其他业务板块走软，新交所衍生品业务的增长目前严重依赖外汇 (FX) 合约。9月份，衍生品成交量同比下滑2%，至2980万份合约，而DDAV则持平于140万份合约。
外汇期货提供了缓冲，由于投资者寻求围绕中美贸易关系进行对冲，总外汇成交量同比增长53%，达到960万份合约。其中，美元/离岸人民币外汇期货同比增长47%至490万份合约，而印度卢比/美元外汇期货则增长59%至390万份合约。
DBS在上周的报告中表示，来自市场数据和连接服务的经常性收入，以及不断扩张的外汇业务，将提供一些基础性支撑。
除外汇业务外，其他衍生品综合业务的表现普遍低迷。受富时中国A50、富时台湾指数、日经225指数和中国H50指数交易量大幅下滑的拖累，股指期货成交量同比下降15%。铁矿石衍生品成交量也下降了27%。
RHB的Jaiswal补充说，未平仓合约总量的下降表明，衍生品成交量在第二季度将持续低迷。
12月的季节性风险
尽管RHB对2027财年第二季度的环比改善仍抱有希望，但Jaiswal警告称，12月存在关键的季节性风险。他观察到，在2025和2026财年，第二季度的SDAV均出现了季环比下降。
RHB修订后的20.30新元目标价，是基于2027/2028财年混合预测每股盈利的26倍市盈率，外加4%的环境、社会和治理 (ESG) 保费。
周一，新交所股价收盘下跌1%（或0.22新元），报20.78新元。
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