Natixis IM新加坡首席执行官：各领域创新崛起，中小型股最终将获回报

她相信，“优秀的、有前途的公司”最终将崭露头角

左起：Natixis IM 国际分销主管 Fabrice Chemouny 与 Natixis IM 新加坡首席执行官 Dora Seow。 摄影：TAY CHUYI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Natixis Investment Managers (IM) 新加坡公司首席执行官 Dora Seow 相信，随着经济和本地企业从创新中获益日益增多，新加坡的中小型股（SMIDs）未来将“蓬勃发展”。

她在接受《商业时报》（ The Business Times）独家专访时表示：“随着整个区域的增长，人工智能、数字基础设施、先进制造业、金融科技、医疗保健和清洁能源等领域，都将使中小型股从中受益。”

近期的全球供应链中断，加上日益多样化的能源和国防来源，也可能吸引更多商业资本进入这个城市国家。

这位新加坡首席执行官相信，“优秀的、有前途的公司”最终将崭露头角，与吸引市场关注且表现优异的指数蓝筹股共享聚光灯。

Natixis IM 是在新加坡股权发展市场计划（EQDP）第三批总值14.5亿新元的资金中，获得拨款的五家资产管理公司之一。

Natixis IM 国际分销主管 Fabrice Chemouny 表示，从新加坡金融管理局获得这项“重大”委托，是公司将其业务范围扩展到“纯粹投资立场”之外的“非常重要的一步”。

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Natixis IM 采用多联属公司主动管理联盟模式运营，其母公司为法国银行集团 Groupe BPCE。

该网络由超过15家独立的全球投资管理公司组成，例如 Mirova、DNCA 和 Loomis Sayles。

在这种模式下，投资团队是自主的，而 Natixis IM 则提供集中的基础设施处理服务。

区域“价值提升”计划的比较

Seow 指出，相对于近期其他亚洲市场的波动，新加坡的实力是一种“相对良好的对冲工具”。

她指出，新加坡的 EQDP 计划是亚洲市场采用的众多“价值提升”计划之一，旨在刺激资本流入国内市场，因为邻国也同样关注其资本市场的健康状况。

区域性的努力包括马来西亚跨越2026年至2030年的资本市场总体规划，而泰国证券交易所则在2025年6月推出了 Jump+ 计划，以增强上市公司的竞争力。

韩国于2024年初推出了其“企业价值提升计划”，旨在帮助长期被低估的国内股票，并提高资本效率。

在 Seow 看来，新加坡享有“亚洲瑞士”的美誉，与区域竞争对手相比，其股市的韧性是一个“令人惊喜的意外”。

“我们确实认为，（新加坡）将能够吸引更多拥有强大现金流的公司和企业，以壮大我们所相信的市场类型。”

亚洲：一个关键市场

Chemouny 告诉《商业时报》，Natixis IM 正在积极考虑扩大其在亚洲的业务。

他指出，此举的背景是，近期该地区的趋势和客户都表明了对“投资于本地策略”的兴趣。

该公司在服务养老金计划、保险公司和主权财富基金方面拥有悠久历史，并计划在亚太地区发展其本地的财富管理能力。

他补充说：“亚洲已成为 Natixis IM 的一个重要市场。这里对养老金和财富（服务）的需求与日俱增。”

新加坡是该公司的东南亚中心，Natixis 也从这里服务泰国、马来西亚和菲律宾市场。

鉴于新加坡作为该地区一个卓越且强大的财富中心，Natixis 正寻求在此发展其业务和产品服务。

Chemouny 以其 Alpha 债券基金为例，这是一支由 Natixis 的法国资产管理联属公司 DNCA 管理的全球绝对回报固定收益基金，他表示该基金在批发客户中表现良好。他说，该策略现在可能会扩展到该地区的大型投资者和主权财富基金。

为了在新加坡发展业务，DNCA 也可能从法国巴黎派遣员工前来。

Seow 补充道：“在全球市场面临日益增多的颠覆性变化的背景下，这些投资团队为本地市场带来了非常与众不同的东西，而差异化思维对于（取得长期成功）将至关重要。”

Natixis IM 目前在亚太地区的七个市场设有本地业务，负责该区域约12个市场的业务。