首宗全球上市板上市或于2027年上半年实现

全球上市板（GLB）是新交所（SGX）与纳斯达克之间的一个双重上市渠道，于2025年11月推出。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

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【新加坡】一家在新加坡交易所（新交所，SGX）新设立的全球上市板（GLB）上市的公司，必须在东南亚拥有重要业务，而不仅仅是在美国。

德勤东南亚资本市场服务主管 Tay Hwee Ling 在周二（11月24日）举行的一场关于该地区首次公开募股（IPO）前景的发布会上表示：“这不会纯粹是一场以美国市场为中心的运作——一个成功的全球上市板上市项目也（必须）与新加坡有紧密的联系。”

Tay 在回答《商业时报》提问时表示，德勤正在帮助一家公司准备在全球上市板上市，这可能会在2027年上半年实现。

她拒绝就该公司的类型或其运营的行业发表进一步评论。

全球上市板是新交所与纳斯达克之间的双重上市渠道，于2025年11月推出。寻求通过该框架上市的公司，市值必须至少达到20亿美元，并已获准或已经在纳斯达克全球精选市场进行主要上市。

该框架于2026年6月生效，数据中心运营商 DayOne 被普遍认为是首个可能通过全球上市板上市的公司。

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DayOne 随后于10月申请在纳斯达克上市，寻求筹集高达50亿美元的资金，但据报道，由于投资者对人工智能相关股票的前景感到担忧，该公司已暂停其在美国的上市计划。

Tay 表示，尽管一个好的公司价值故事对于吸引美国投资者很重要，但考虑在全球上市板上市的公司也必须获得本地市场投资者的强力支持。

近几个月来，IPO 市场状况恶化，今年大多数上市公司的股价都低于其发行价。

由 Blackstone 支持的数据中心房地产投资信托（Reit）Airtrunk 也推迟了其在新加坡的 IPO。该 IPO 原本预计筹集15亿美元，并于9月或10月启动。

据彭博社报道，AirTrunk 仍计划在2027年初之前完成上市。

Tay 指出，尽管目前市场环境困难，但筹备上市的项目并未完全停滞。对于高度依赖市场状况和收益率的 Reit IPO 而言，情况尤其如此。

她解释说：“房地产是一个不会出现零交易的行业……问题只在于找到合适的上市时机。”

在东南亚成功上市需要具备哪些条件

越来越多的东南亚公司选择在国内上市，或留在本区域上市。

2026年，在纳斯达克和香港交易所上市的东南亚公司数量分别同比下降了96%和33%。

根据德勤的数据，截至11月20日，东南亚的 IPO 市场共有89宗上市。这些上市项目年初至今共筹集了约51亿美元，总市值达到295亿美元。

然而，报告指出，IPO 的数量低于2025年。该地区 IPO 市场的复苏并不均衡，融资和上市活动主要集中在马来西亚和越南等市场。

Tay 补充道：“（尽管如此），规模较大的交易仍然吸引了资本，而且尽管发行环境更具选择性，但平均交易规模依然保持韧性。”

菲律宾占该地区 IPO 筹资总额的19%，主要归功于其大型项目 GCash 的 IPO。该公司在10月底售出超过80亿股股票后，筹集了约9.67亿美元。

Tay 指出，成功的上市取决于两个因素：拥有一家好公司，以及了解如何最好地服务投资者。

她指出：“当公司问我应该在哪里上市时，我总是告诉他们要考虑本土市场，因为那里的投资者同时也是（其业务的）消费者。”

公司还应该拥有一个吸引市场的、令人信服的公司价值故事，并兑现在招股说明书中所作的承诺，同时要了解哪些市场是其业务需求的驱动力。