报告：东南亚上半年初创企业融资72.5亿美元 新加坡独占92%

资本集中于少数但规模更大的交易，区域融资总额增长近300%。

总部位于新加坡的公司在该区域的217笔股权交易中占了145笔。 图片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】随着资本集中于人工智能和战略性基础设施，新加坡在2026年上半年获得了东南亚72.5亿美元初创企业融资总额的92%。

根据Kickstart Ventures和DealStreetAsia于周四（9月24日）发布的《2026年上半年东南亚初创企业融资报告》，这一区域数据较去年同期的18.6亿美元激增近300%。

总部位于新加坡的公司在该区域的217笔股权交易中占了145笔，融资金额达67亿美元。报告指出，这些数据反映了新加坡作为区域和全球融资中心的地位，企业更多地是利用该司法管辖区为国际扩张融资，而非严格用于国内业务部署。

Kickstart Ventures总裁兼执行合伙人Minette Navarrete表示：“在地缘政治不确定性的背景下，对稳定、多元化和供应链的韧力的追求，正推动全球资本流向亚洲，而东南亚是其中的受益者。”

Navarrete表示，受早期阶段交易数量下降11%至195笔的推动，区域总交易量同比下降5%，降至2018年以来的最低水平。她指出，不断萎缩的初创企业群体可能会在未来几年内限制后续的规模扩张渠道。

资本的分布情况反映了全球向人工智能模型、计算基础设施和半导体转移的趋势。该区域规模最大的五轮融资占了总融资额的75.5%，而其余的196笔交易共同分享了8亿美元资金。

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缺乏深度的市场

在新加坡以外，各区域市场的融资总额严重依赖单笔大型交易。越南通过10笔交易共筹集3.4亿美元，其中Vinpearl一轮2.55亿美元的融资就占了总额的四分之三。

在新加坡以外，马来西亚的交易分布最广，共完成27笔交易，融资2.03亿美元。泰国1.3亿美元的融资总额中，Amity Solutions占了77%；而在菲律宾8000万美元的融资中，Salmon则贡献了75%。

印度尼西亚录得17笔交易，总额为1.04亿美元，且没有公司进入该区域规模最大的20轮融资之列。

DealStreetAsia研究主管Andi Haswidi说：“新加坡以外的每个市场都依赖一两笔交易来撑起其总额。无论在何种情况下，这都是一个缺乏深度的市场的典型特征。”

他补充说，在风险定价调整之际，主权基金、企业和私人信贷正在填补传统风险投资留下的空缺。

在早期融资方面，投入资本同比增长56.4%，至17.2亿美元。A轮融资规模中位数从2025年底的1160万美元降至800万美元，因为投资者通过开出更大额的种子轮支票，给予被选中的初创企业额外的“跑道”时间，以建立产品与市场的契合度。

后期阶段融资共完成23笔交易，总额达58.8亿美元，其中数据中心运营商DayOne一轮45亿美元的C轮融资占据了主导地位。