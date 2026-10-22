本地银行股下跌拖累 新加坡股市收低0.4%

星狮地产信托领涨新加坡蓝筹股

纵观整个市场，下跌股有410只，上涨股仅198只。全场成交量约12亿股，成交额达16亿新元。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

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【新加坡讯】新加坡股市周四（10月22日）收盘走低。作为基准的海峡时报指数（Straits Times Index, 简称STI）下跌0.4%，或22.85点，收于5415.14点。

新加坡蓝筹股中， 星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust) 领涨，股价上涨2.4%或0.05新元，收报2.11新元。

海指成份股中表现最差的是 Seatrium ，该股下跌2.7%或0.05新元，收于1.78新元。

本地三大银行股全线下跌。 星展银行 (DBS) 下滑0.1%至74.57新元， 华侨银行 (OCBC) 下跌0.3%至29.05新元， 大华银行 (UOB) 也跌0.3%至41.88新元。

在iEdge新加坡次级50指数中， 吉宝房地产信托 (Keppel Reit) 是最大上涨股，攀升1.3%或0.01新元，报0.795新元；而 AEM 则是最大下跌股，重挫6.3%或0.55新元，收报8.24新元。

纵观整个市场，下跌股有410只，上涨股为198只。全场成交量约12亿股，成交额达16亿新元。

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交易量方面， CapAllianz 是全场最活跃的股票，共有8870万股易手。若按交易额计算，星展银行是全场最活跃的股票，成交量为350万股，总值为2.593亿新元。

主要区域股指涨跌互现。香港恒生指数下跌3%，日本日经225指数下跌2.7%，韩国综合股价指数下跌3%，而富时马来西亚吉隆坡综合指数则上涨0.4%。

投资者将密切关注美国联邦储备局（简称美联储）于10月28日公布的利率决定。

联昌国际证券 (CGS International) 分析师 Chan Wai Mei 预计，美联储在即将召开的会议上将维持利率不变，但12月仍有可能再次加息。她指出，美国国债收益率仍处于周期性高位附近，反映出金融环境正在收紧。

本文在人工智能的协助下撰写，并由一名记者审阅