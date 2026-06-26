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受全球科技股抛售潮影响 新加坡股市周五下跌 海指滑落0.5%

Thai Beverage 领涨蓝筹股

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, Jun 26, 2026 · 06:56 PM
    • 周五（6月26日），新加坡整体股市下跌股为422只，上涨股为194只，全天成交量达14亿股，成交额为19亿新元。
    • 周五（6月26日），新加坡整体股市下跌股为422只，上涨股为194只，全天成交量达14亿股，成交额为19亿新元。 照片：《商业时报》资料照片

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    【新加坡】受全球科技股抛售潮波及亚洲市场的影响，新加坡股市周五（6月26日）收盘走低。

    作为基准的海峡时报指数（STI）下跌0.5%，或27.23点，收于5191.73点。

    纵观整体股市，下跌股以422只领先上涨股的194只，全天成交量为14亿股，成交额达19亿新元。

    Thai Beverage 是海指成分股中涨幅最大的个股，上涨1.1%或0.005新元，收报0.44新元。

    海指成分股中表现最差的是 Hongkong Land ，股价下跌2.5%或0.18美元，收盘报7.10美元。

    本地银行股全线下跌。 DBS 下跌1%或0.64新元，收于65.43新元； OCBC 下跌0.3%或0.08新元，至24.86新元； UOB 则下跌0.3%或0.11新元，收报39.80新元。

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    在iEdge新加坡次级50指数中， Golden Agri-Resources Centurion Accommodation Real Estate Investment Trust (Reit) 领涨，双双上涨1.89%。

    Golden Agri-Resources 上涨0.005新元，收于0.27新元；而 Centurion Accommodation Reit 则上涨0.02新元，收报1.08新元。

    PC Partner 是跌幅最大的个股，下跌8.9%或0.27新元，收盘报2.75新元。

    主要区域股指表现不一。香港恒生指数下跌1.8%，日本日经225指数下跌4.2%，韩国综合股价指数（Kospi）下跌5.8%。马来西亚富时吉隆坡综合指数则上涨0.2%。

    Daishin Securities 分析师 Lee Kyoung-min 指出，韩国科技股价格暴跌，其背景是市场对人工智能相关企业价值和投资需求的疑虑日益加深

    然而，Kiwoom Securities 的分析师 Han Ji-young 认为，对内存需求下降的担忧“有些过度”。

    本文在人工智能的协助下撰写，并由一名记者审阅

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