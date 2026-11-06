纳斯达克暴跌波及本区域 新加坡科技股应声大跌

海指下挫2%，日经指数跌逾6%；AEM继前日下跌20%后再滑超过9%

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【新加坡讯】新加坡上市的科技股于周五（11月6日）下跌，拖累海峡时报指数（Straits Times Index）在早盘交易中下跌超过2%。

截至周五上午9时04分，该基准指数下跌120.51点，跌幅2.3%，报5175.74点。所有成份股均告下跌，仅Union Gas一支股票上涨。在东京，日经指数在开盘仅一小时内便下跌超过6%，至57239点。

在更广泛的市场中，科技股在开盘时遭遇了部分最严重的跌幅。截至上午9时07分， AEM 的股价下滑9.3%至5.78新元，而 UMS Integration 则下跌8.4%至1.63新元。

Frencken 下跌7.6%至1.70新元，而 CSE Global 则滑落6.7%至0.84新元。

截至上午9时15分，只有少数几只股票上涨，其中包括邮政运营商 新加坡邮政 (SingPost) ，该公司在开盘前公布其上半年利润增长了183.7%。

以科技股为主的纳斯达克综合指数在周四暴跌5.52%，原因是投资者在美国中期选举民主党获胜后，日益担心人工智能（AI）监管将收紧。

该指数已从10月6日的历史收盘高点下跌超过10%，进入回调区间。

投资者担心，民主党控制国会两院可能会导致对人工智能基础设施发展的审查更加严格，这加剧了市场对资本支出过高、估值过高以及人工智能投资回报不确定性的现有担忧。