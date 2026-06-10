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美国空袭伊朗后，海指下跌1.7%；DBS股价下挫3.3%

该银行股价在开盘后一小时内一度跌至61.63新元。

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Wed, Jun 10, 2026 · 10:27 AM
    • 此次下跌发生在美国于6月9日对伊朗发动新一轮空袭之后，此举旨在回应一架阿帕奇直升机在霍尔木兹海峡被击落的事件。
    • 此次下跌发生在美国于6月9日对伊朗发动新一轮空袭之后，此举旨在回应一架阿帕奇直升机在霍尔木兹海峡被击落的事件。 图片：Bloomberg

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡讯】周三（6月10日）上午，DBS股价跌幅高达3.3%，拖累海峡时报指数（STI）一度下跌1.7%。

    此次下跌的起因是，美国于周二为回应一架在霍尔木兹海峡被击落的阿帕奇直升机，而对伊朗发动了新一轮空袭。受此影响，新加坡股市在周三开盘后的首小时内普遍走低。

    DBS 的股价和 AEM 等主要科技股下跌，跟随了华尔街在连续两天上涨后的逆转走势。标普500指数和纳斯达克指数周二下跌，因科技股的反弹势头减弱，投资者继续将资金从科技股中轮出。

    DBS股价在开盘后一小时内一度跌至61.63新元，导致这家市值1800亿新元的银行市值蒸发超过60亿新元。这也拖累海指一度下跌至4939.53点。

    在最新一轮袭击发生后，西德克萨斯中质原油价格上涨超过1%，至每桶89美元以上。

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