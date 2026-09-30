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股市焦点：Accrelist、UMS Integration、Singapore Kitchen Equipment

Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Wed, Sep 30, 2026 · 08:52 AM
    • Accrelist于周二为其拟议以3000万令吉（950万新元）脱售其在马来西亚上市公司MClean Technologies股份的计划进行辩护。
    • Accrelist于周二为其拟议以3000万令吉（950万新元）脱售其在马来西亚上市公司MClean Technologies股份的计划进行辩护。 图片来源：《商业时报》档案照片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（9月30日）的交易活动：

    Accrelist : 这家在凯利板上市的医疗美容与科技集团，于周二为其拟议以3000万令吉（740万美元）脱售其在马来西亚上市公司MClean Technologies股份的计划进行了辩护。此前，新加坡交易所（Singapore Exchange）就该交易的机制、定价及买家身份等问题提出质询。在该消息公布前，Accrelist的股价于周二下跌4.5%，收报0.171新元，跌0.008新元。

    UMS Integration : 该公司在宣布于马来西亚以每股8.50令吉配售5290万股新股后，要求解除其股票的暂停交易。此次配售的最高总对价可达4.5亿令吉。所得款项中约四分之三将用于资助马来西亚槟城的项目，其余部分将用于资助越南和新加坡的项目。UMS的股价周一收于2.63新元，下跌3.3%或0.09新元。

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