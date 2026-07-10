值得关注的股票：China Aviation Oil、Marco Polo Marine、Foundation Healthcare
- China Aviation Oil的控股股东中国航油集团公司（CNAF）已完成重组，将其全部股权转让给中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation）。 图片来源：BLOOMBERG
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（7月10日）的交易：
China Aviation Oil ：这家燃料公司周四表示，其控股股东中国航油集团公司（China National Aviation Fuel）已完成重组，并将其全部股权转让给中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation）。此次转让使中国石油化工集团公司成为该公司的间接控股股东，持有51.31%的推定权益。周四，China Aviation Oil股价上涨1.1%，即0.02新元，收于1.77新元。
Marco Polo Marine ：这家海运物流公司周四表示，已与全球风机制造商Siemens Gamesa Renewable Energy签订了一份多年期框架协议，将在亚太地区部署两艘海上风电船。周四，Marco Polo Marine股价上涨2.4%，即0.003新元，收于0.129新元。
TRENDING NOW
China narrows AI gap with US as open-source shift could hit valuations: George Yeo
‘So little’?: Why critics of Temasek’s 10.5% returns in a bull run are getting it wrong
Samsung, SK Hynix and leveraged ETFs drive 70% of Korea trading, drawing criticism
Targeted credit relief: Vietnam steers funding to Vingroup, Sun Group, Masterise megaprojects