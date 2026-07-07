值得关注的股票：DFI Retail Group、Banyan Group
- DFI现任集团首席财务官Tom van der Lee已被任命为公司食品业务首席执行官。 图片来源：DFI
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[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其周二（7月7日）的证券交易：
DFI Retail Group ：DFI于周一宣布，现任集团首席财务官Tom van der Lee已被任命为食品业务首席执行官，而集团规划与报告财务总监Kaizhi Wu将接替他的职位。这两项变动将于8月1日生效。由于van der Lee的任命，待董事会批准后，他将卸任DFI董事一职。在该消息公布前，DFI股价周一下跌0.3%，收于3.65美元，下跌0.01美元。
Banyan Tree ：该集团周一表示，Abdul Rahim bin Mohamed Ali 已被任命为Banyan Tree董事Abdulla Ali A A Al-Marri的委任代表董事。Abdul Rahim 目前在卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）担任亚洲房地产总监。Abdulla Ali 已于4月24日卸任董事。在该消息公布前，Banyan Tree股价周一上涨0.9%，收于0.565新元，上涨0.005新元。
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