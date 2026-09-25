值得关注的股票：远东乌节、策思科技、Addvalue科技
- 远东乌节准备以6000万英镑（约7930万美元）收购一处伦敦房产。 照片来源：商业时报资料
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（9月25日）的交易：
远东乌节 (Far East Orchard) ：这家开发商于周四表示，其英国合资公司 Borough High Street Development 准备以6000万英镑（约7930万美元）收购一处伦敦房产。该地块名为 King’s Place，将被开发为一个拥有444个床位的特建学生宿舍，以及一个独立的、拥有八个单元的关键员工住宿区。在该消息公布前，远东乌节的股价周四收盘报1.06新元，无起落。
策思科技 (CSE Global) ：这家系统集成商周四表示，公司已在美国获得两份电气化合同，总价值为1.5亿美元。在该公告发布前，策思科技的股价周四收盘上涨0.02新元或1.6%，报1.26新元。
Addvalue科技 (Addvalue Tech) ：这家卫星通信提供商的股东于周四批准了一项提案，即分拆其全资子公司 Addvalue Solutions (AVS) 并于纳斯达克上市，以及相关的股权稀释。AVS 负责处理集团涉及星间数据中继系统的业务和商业活动。在该消息公布前，Addvalue科技的股价周四收盘下跌2.6%或0.005新元，至0.185新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose
HDB reviewing ‘jumbo’ flat scheme after Telok Blangah unit listed for sale at S$2.18m
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
Singapore judge raises doubts iron ore trader Radiant World is owed US$1 billion