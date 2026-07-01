The Business Times
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个股看点：FCT、Lendlease Global Commercial Reit、Parkway Life Reit、Jumbo Group、ValueMax

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Wed, Jul 1, 2026 · 08:43 AM
    • White Sands的脱售预计将于9月30日左右完成。
    • White Sands的脱售预计将于9月30日左右完成。 图片来源：FRASERS PROPERTY

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 以下公司于周三（7月1日）发布了新动态，可能影响其证券交易：

    Frasers Centrepoint Trust (FCT) ：该房地产投资信托（Reit）将以4.67亿新元的价格脱售White Sands商场，该价格相比5月31日的独立估值有8.4%的保费。这项位于白沙（Pasir Ris）的商场脱售案预计将于9月30日左右完成。该信托的管理人周二表示，在扣除约280万新元的脱售相关费用后，计划将约4.541亿新元的预计净收益用于偿还债务。在消息公布前，该股周二收盘报2.26新元，下跌1.3%，即0.03新元。

    Parkway Life Reit ：该信托的管理人周二表示，已作价11.65亿日元（720万美元）出售了其位于日本的一处养老院物业。该售价与其2008年的收购价相比，有约38%的保费，并且比截至2025年12月31日的最新估值高出约5%。在消息公布前，Parkway Life Reit的单位价格周二收于4.05新元，下跌0.7%，即0.03新元。

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