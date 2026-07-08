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股市看点：Frasers Property、ESR-Reit、Foundation 医疗保健

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Wed, Jul 8, 2026 · 08:24 AM
    • ESR-Reit 的管理人指出，澳大利亚物流业持续受益于有利的长期结构性顺风。
    • ESR-Reit 的管理人指出，澳大利亚物流业持续受益于有利的长期结构性顺风。 图片来源：ESR-REIT

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡讯】以下公司出现最新动态，或将影响其证券在周三（7月8日）的交易：

    ESR-Reit ：该房地产投资信托（Reit）将以2.768亿澳元（1.924亿美元）的价格，收购位于澳大利亚墨尔本的五处永久地契物流资产。该信托的管理人周二表示，此次收购将使其备考每单位派息（pro forma DPU）增加4.3%。这些资产将从 Frasers Property 手中购得。管理人指出，澳大利亚物流业持续受益于有利的长期结构性顺风。在消息公布前，ESR-Reit 的单位价格收报2.34新元，上涨1.3%或0.03新元。

    Frasers Property ：Frasers Property 周二表示，向 ESR-Reit 脱售这五处资产是其持续积极的投资组合管理举措的一部分。该公司补充说，此次脱售预计不会对本财年的每股净资产值和每股盈利产生重大影响。此外，其澳大利亚子公司也将以2.48亿澳元（1.722亿美元）的价格，将一个零售中心出售给 PGIM 房地产投资集团和 Assembly Funds Management。在消息公布前，Frasers Property 的股价收报1.09新元，下跌0.9%或0.01新元。

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