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股市焦点：星狮地产、吉宝数据中心房地产信托、丰树工业信托、新加坡置地、奥兰

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Tue, Sep 1, 2026 · 08:30 AM
    • 丰树工业信托以1.75亿新元的协议物业价值收购了Cuppage Terrace。
    • 丰树工业信托以1.75亿新元的协议物业价值收购了Cuppage Terrace。 图片来源：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司在周二（9月1日）出现可能影响其证券交易的新动态：

    星狮地产 (Frasers Property) ：这家房地产开发商、投资者和运营商周一表示，它以1.75亿新元的协议物业价值收购了位于乌节路地区的Cuppage Terrace——一个由17间受保留店屋组成的建筑群。Cuppage Terrace的总建筑面积为34,678平方英尺（不包括户外茶点区），其99年地契还剩62年。消息公布前，星狮地产股价周一收于1.02新元，上涨1%或0.01新元。

    吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) ：该房地产投资信托（Reit）的管理人与吉宝（Keppel）于周二表示，该信托将以12亿美元收购位于东京的两座拥有永久地契、超大规模且设备齐全的数据中心。该信托还计划在9月10日通过私募配售筹集至少6亿新元。其计划宣布派发7月10日至9月9日期间的可分配收入的预付股息，预计每单位介于0.02241新元至0.02281新元之间。 消息公布前，吉宝数据中心房地产信托的单位价格周一收于2.20新元，无变动。该股在周二开市前暂停交易。

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