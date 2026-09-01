股市焦点：星狮地产、吉宝数据中心房地产信托、丰树工业信托、新加坡置地、奥兰

[新加坡] 以下公司在周二（9月1日）出现可能影响其证券交易的新动态：

星狮地产 (Frasers Property) ：这家房地产开发商、投资者和运营商周一表示，它以1.75亿新元的协议物业价值收购了位于乌节路地区的Cuppage Terrace——一个由17间受保留店屋组成的建筑群。Cuppage Terrace的总建筑面积为34,678平方英尺（不包括户外茶点区），其99年地契还剩62年。消息公布前，星狮地产股价周一收于1.02新元，上涨1%或0.01新元。

吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) ：该房地产投资信托（Reit）的管理人与吉宝（Keppel）于周二表示，该信托将以12亿美元收购位于东京的两座拥有永久地契、超大规模且设备齐全的数据中心。该信托还计划在9月10日通过私募配售筹集至少6亿新元。其计划宣布派发7月10日至9月9日期间的可分配收入的预付股息，预计每单位介于0.02241新元至0.02281新元之间。 消息公布前，吉宝数据中心房地产信托的单位价格周一收于2.20新元，无变动。该股在周二开市前暂停交易。