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值得关注的股票：Kore US Reit、Parkway Life Reit、Raffles Education、Vin’s Holdings

Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Wed, Oct 14, 2026 · 08:42 AM
    • Kore US Reit 的管理人表示，其已完成位于华盛顿州贝尔维尤市 10800 The Plaza Buildings 的整层预投式办公套房（spec-suite）开发项目 The Post。
    • Kore US Reit 的管理人表示，其已完成位于华盛顿州贝尔维尤市 10800 The Plaza Buildings 的整层预投式办公套房（spec-suite）开发项目 The Post。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（10月14日）的交易：

    Kore US 房地产投资信托 (Reit) ：其管理人周二表示，已完成位于华盛顿州贝尔维尤市 10800 The Plaza Buildings 的整层预投式办公套房（spec-suite）开发项目 The Post。这是该信托在 The Plaza Buildings 的第二个此类开发项目，也是其总共第四个整层预投式办公套房项目。其六间套房中有一半在竣工前就已租出。在该消息公布前，Kore US Reit 的单位价格在周二收盘时下跌1.3%，即0.002美元，报0.15美元。

    Parkway Life Reit ：该房地产投资信托周三表示，已斥资3880万欧元（约合4350万美元）在法国收购了三家疗养院，扩大了其在新加坡以外的第三个主要市场的业务版图。交易完成后，其总杠杆率预计将从截至6月30日的约33.8%上升至约35.3%。每处物业均有为期12年的长期租约支持。Parkway Life Reit 的单位价格周二收盘报3.99新元，无起落。

    Raffles Education ：该公司周三宣布派发每股普通股0.003新元的特别中期股息，但须在10月30日的特别股东大会上获得股东批准。股东还将对向董事 Chew Hua Seng 和 Doris Chung Gim Lian 发行高达5.389亿份认股权证进行投票，每份认股权证有权以每股0.065新元的价格认购一股新股。Raffles Education 的股价周二收盘报0.08新元，无起落。

    Vin’s Holdings ：其全资子公司 Vin’s Auto 于周一被任命为极狐（Arcfox）和北汽（BAIC）品牌混合动力与电动汽车在新加坡的授权渠道合作伙伴。Vin’s Auto 将于明年第一季度在 Midview City 的展厅开业后，负责营销和销售国有企业北汽的混合动力和电动汽车。Vins Holdings 的股价周二收盘报0.20新元，无起落。

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