值得关注的股票：丰树物流信托、海庭、吉宝数据中心房地产投资信托、食益轩

位于中国上海的丰树西北物流园（一期和二期）将以3.23亿元人民币（约合4820万美元）的价格出售。 照片：商业时报资料

[新加坡] 以下公司于周二（9月22日）发布了可能影响其证券交易的新动态：

丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, 简称MLT) ：其管理人周一表示，位于中国上海的丰树西北物流园（一期和二期）将以3.23亿元人民币（约合4820万美元）的价格出售给一个无关联的第三方。该物业的总建筑面积约为3万7558平方米。MLT管理人表示，其售价与截至3月31日的3.23亿元人民币估值一致。这项脱售计划预计将在2027/2028财年第三季度完成。在消息公布前，MLT的单位价格周一收盘持平于1.10新元。

海庭 (Seatrium) ：这家岸外与海事公司周二表示，其新的股票回购计划总额将达2亿新元，是上一个计划规模的两倍。该新计划将由现有现金资源提供资金，并需在每次年度股东大会上获得股东批准。该计划将允许海庭回购最多2%的已发行股票总数。海庭股价周一下跌3.3%或0.07新元，收于2.05新元。