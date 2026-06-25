今日关注个股：OUE Reit、OUE Ltd、Frasers Property、Vicom、UOB

OUE Reit 将以5亿新元的价格，将皇冠假日樟宜机场酒店出售给一家由 Tokyo Century 和 OUE Ltd 组成的合资企业。 图片来源：IHG

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周四（6月25日）的交易：

Frasers Property ：该房地产集团周四表示，提议对其旗下的辉盛国际酒店信托（Frasers Hospitality Trust, 简称 FHT）投资组合进行价值21亿新元的优化，这标志着在该信托去年私有化后，其酒店业务战略进入了下一阶段。此次重组将撤销某些遗留安排，并将 FHT 分割出的租赁权和复归权益归于单一所有权之下。此举还将使 Frasers Property 得以整合对新加坡辉盛阁（Fraser Suites Singapore）的全部所有权，从而为 Valley Point 地段的潜在再开发提供便利。周三，Frasers Property 的股价收盘报1.07新元，持平。

OUE Reit 和 OUE Ltd ：该房地产投资信托（Reit）的管理人周四表示，将以5亿新元的价格脱售皇冠假日樟宜机场酒店给一家由 Tokyo Century 和 OUE Limited 组成的合资企业，此举将提高每单位派息。该 Reit 的管理人计划在脱售后首两年内，向单位持有人派发2000万新元的净现金收益。周三，OUE Reit 的单位价格上涨1.4%或0.005新元，收于0.355新元；而 OUE Limited 的股价则下跌2%或0.02新元，收于1新元。