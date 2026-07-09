热点股票：新加坡交易所 (SGX)、Aims Apac Reit

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其周四（7月9日）的证券交易：

新加坡交易所 (SGX) ：新加坡交易所 (SGX) 周三宣布，已将其全资子公司 Scientific Beta 出售给全球指数提供商 Stoxx，交易价格约为2300万欧元（约合2630万美元）。该交易是集团积极进行投资组合管理和资本配置的一部分。周三，新交所股价下跌0.7%或0.16新元，收于24.01新元。

Aims Apac Reit ：该房地产投资信托（Reit）的管理人周四表示，正在以4270万澳元（约合2960万美元）的价格，收购位于澳大利亚珀斯的一块占地9.15公顷的永久地契工业用地。该物业已完全租出，承租方为 Swan Materials 公司，租约为期10年的三重净租赁，年租金固定上涨3.25%。此次收购通过债务融资，预计初始收益率为5.3%，并将提高每单位派息（DPU）。周三，Aims Apac Reit 的单位价格上涨0.6%或0.01新元，收于1.64新元。