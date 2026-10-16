股市焦点：新航、凯德印度信托、金光农业资源
- 在多数地区健康需求的支撑下，新航集团9月份客运量同比增长2.8%。 照片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其证券在周五（10月16日）的交易：
新加坡航空公司 (SIA) ：该公司周四表示，在多数地区健康需求的支撑下，其9月份客运量同比增长2.8%。该集团称，当月共运送乘客350万人次，比去年同期增长3.7%。在该消息公布前，新航股价周四收盘下跌0.8%或0.05新元，至6.49新元。
凯德印度信托 (Clint) ：该信托周四宣布在金奈启动一个新的数据中心，投资额约194亿卢比（合2.032亿美元）。该数据中心名为“CapitaLand Data Centre Chennai 01”，是凯德印度信托在泰米尔纳德邦的首个数据中心开发项目，预计在2026年底完工后，总电力容量将达到53兆瓦。在该消息公布前，凯德印度信托的单位价格周四下跌1.1%或0.01新元，至0.88新元。
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