股市焦点：新加坡航空公司、Elite UK Reit、高兄弟生态工程

【新加坡】以下公司出现最新动态，可能影响其证券在星期二（8月18日）的交易：

新加坡航空公司 (SIA) ：新航周一表示，集团7月份的客运量同比增长2.6%。新航和酷航（Scoot）共运载了370万名乘客，比去年同期增长了4%。乘客运力增加了5.5%，主要受东亚、欧洲和西南太平洋地区航线网络扩张的推动，使得载客率达到86%。在消息公布前，新航股价周一收盘报7.10新元，上涨0.7%，或0.05新元。

Elite UK Reit ：这家房地产投资信托（REIT）的一家全资子公司周二表示，已签订一项为期48个月、总额5000万英镑（约合6780万美元）的定期和循环贷款协议，用于为现有贷款再融资并支持营运资本。这笔贷款是该信托近期收购五处政府租赁物业的一部分，其中2200万英镑已被提取。Elite UK Reit的股价周一下跌1.6%，收盘报0.31英镑，下跌0.005英镑。

高兄弟生态工程 (Koh Brothers Eco Engineering) ：这家凯利板上市公司周二披露了三起法律纠纷，使公司面临高达5760万新元的总潜在负债。这起关于合资企业、财团和分包商索赔的披露，发生在股东们就公司转至新交所主板的提议进行投票的几小时前。尽管面临日益增加的法律风险，该公司向投资者保证其业务仍可持续经营。高兄弟生态工程的股价周一下跌2.6%，收盘报0.114新元，下跌0.003新元。