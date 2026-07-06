The Business Times
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值得关注的股票：SIA Engineering、Boustead

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Mon, Jul 6, 2026 · 08:21 AM
    • SIA Engineering于周五宣布，已与印度航空公司（Air India）签署一份谅解备忘录，探讨在飞机维修、修理和翻修（MRO）领域开展合作的机会。
    • SIA Engineering于周五宣布，已与印度航空公司（Air India）签署一份谅解备忘录，探讨在飞机维修、修理和翻修（MRO）领域开展合作的机会。 照片：《商业时报》档案照片

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其证券在周一（7月6日）的交易：

    SIA Engineering ：该集团周五宣布，已与印度航空公司（Air India）签署一份谅解备忘录，探讨在飞机维修、修理和翻修（maintenance, repair and overhaul，简称MRO）领域的合作机会。作为该合资项目的一部分，双方将利用SIA Engineering的MRO和技术专长，以及印度航空公司的航线运营网络，在印度共同开发一个世界级的MRO生态系统。在该消息发布前的周五，SIA Engineering股价上涨0.3%，收于3.47新元，上扬0.01新元。

    Boustead ：其子公司Boustead Medical Care Holdings于周五通过600万新元的股权注入，收购了一家泌尿科机器人公司60%的股份。Boustead表示，这项投资将扩大其医疗保健技术产品组合，进入「快速增长的精准泌尿学和肿瘤学领域，（同时使）集团能够把握人工智能驱动技术的新兴趋势」。在该公告发布前的周五，Boustead股价上涨2.5%，收于2.09新元，上扬0.05新元。

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