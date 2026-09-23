个股动态：新航工程、Tuas、万年工业、卡特林娜集团
- SAESL明年将为工艺教育学院、共和理工学院和淡马锡理工学院的学生提供30个工读实习名额。 照片：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】以下公司出现最新动态，或将影响其证券在周三（9月23日）的交易：
新航工程 (SIA Engineering) ：新航工程与Rolls Royce的合资企业——新加坡飞机发动机维修服务公司 (SAESL)，将于2027年为工艺教育学院 (ITE)、共和理工学院和淡马锡理工学院的学生提供30个工读专业文凭实习名额。此外，SAESL与新加坡科技研究局 (A*Star) 的一项合作将专注于开发和部署先进技术，包括原生人工智能以及在整个航空航天维修、修理和大修 (MRO) 领域应用的自动化检测、组装和拆卸解决方案。新航工程股价周二上涨1%，收盘报3.13新元，上扬0.03新元。
万年工业 (Multi-Chem)： 证券交易所已要求该公司提供有关其首席执行官 Foo Suan Sai 和首席运营官 Han Juat Hoon 贪污调查的更多详情。万年工业周二晚间回应称，在 Foo Suan Sai 回避的情况下，其提名委员会已决定两人适合继续担任董事。公司补充说，如有需要，执行董事兼总经理 Foo Fang Yong 可以承担更多的管理职责以确保业务连续性。上周贪污调查局 (Corrupt Practices Investigation Bureau) 的调查消息导致公司市值蒸发2亿新元，约占其总市值的一半。万年工业股价周二上涨21.8%，收盘报2.40新元，上扬0.43新元。
Tuas：Simba Telecom 在澳大利亚上市的母公司 Tuas 宣布，在截至7月31日的全年中，其净利润增至约2600万新元，较前一年的约690万新元增长了277%。营收为1.876亿新元，比上一财年的1.513亿新元增长了24%。其董事会表示，尚未决定如何使用为支持收购第一通 (M1) 失败而筹集的约3.645亿新元资金。Tuas在澳大利亚证券交易所的股价周二上涨0.9%，收于2.33澳元，上涨0.02澳元。
卡特林娜集团 (Katrina Group) ：这家在凯利板上市的集团即将迎来比亚迪 (BYD) 经销商 BYD By 1826 Investments 成为其大股东。后者以近30万新元的对价收购了这家生活服务产业群公司的1260万股股票。此次收购使 BYD By 1826 Investments 持有卡特林娜集团5%的股份，该集团旗下品牌包括 Bali Thai 和 So Pho。卡特林娜集团股价周二下跌23.5%，收盘报0.013新元，下跌0.014新元。
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