股市焦点：新达信托、宝德新加坡

【新加坡】以下公司出现新动态，或将影响其证券在周一（9月21日）的交易：

新达信托 (Suntec Reit) ：这家房地产投资信托 (Reit) 将专注于其新加坡资产的增长，同时减少其海外风险敞口，并从澳大利亚着手。该产托的管理人周一表示，计划出售其在澳大利亚的三处房产，分别位于太平洋高速公路177号、哈里斯街21号和科林斯街477号。此举是继今年3月其发起人从 ESR Asset Management 变更为 Tang Organization 后，对其投资组合进行战略评估的结果。上周五，新达信托的单位价格上涨0.7%或0.01新元，收报1.38新元。

宝德新加坡 (Boustead Singapore) ：该公司周五表示，旗下的一家海外业务部门遭遇了网络安全事件。宝德新加坡表示，该部门此后已进行全面调查，并已向新加坡个人数据保护委员会及其他受影响司法管辖区的有关当局进行了相关通报。该部门的关键系统和业务数据也已通过备份完全恢复。公司补充说，其业务或其他部门未受到重大干扰。在周五消息公布前，宝德新加坡的股价上涨0.6%或0.01新元，收报1.80新元。