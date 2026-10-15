新交所将推出5只新SDR 台积电和SK海力士在列

这5家公司贯穿人工智能价值链，将于10月16日开始交易

加上这5只新增证券，新交所的新加坡存托凭证产品共包含43只证券，涵盖香港、泰国、印度尼西亚和美国市场。 照片：TAY CHU YI, BT

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【新加坡】新加坡交易所（SGX）将推出五只新的新加坡存托凭证（SDR），这些凭证追踪亚洲不同公司，涵盖全球人工智能价值链。

这五家公司是：

台积电 (TSMC)

SK海力士 (SK Hynix)

澜起科技 (Montage Technology)

中际旭创 (Zhongji Innolight)

Z.Ai

这五只SDR将于周五（10月16日）开始交易。

台积电是台湾的芯片制造业巨头，也是先进人工智能芯片的主要制造商；而韩国的SK海力士则是一家高带宽内存供应商。

Z.Ai是全球首家上市的大语言模型公司。它与高速光互联解决方案领导者中际旭创一同在香港交易所上市。

澜起科技最初在上海的科技板——科创板上市，是全球最大的人工智能服务器内存接口芯片生产商。

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新交所表示，此举正值投资者对SDR的投资活动势头持续增强之际，科技领域已成为投资者兴趣“尤为浓厚”的领域。

该交易所补充道：“第三季度，中国科技股占SDR日均成交额的90%以上，占零售净流入的65%以上，其中阿里巴巴、腾讯和中芯国际的交易最为活跃。”

新交所的数据显示，在2026年的前九个月，零售投资者在SDR上录得1亿新元的净买入，并且是所有在香港上市公司的SDR的净买家。

在此期间，比亚迪、腾讯和阿里巴巴也吸引了最大规模的资金流入。

包括这五只新增证券在内，这家新加坡交易所的SDR产品共包含43只证券，涵盖香港、泰国、印度尼西亚和美国市场。

SDR允许投资者通过一个市场平台，以较小的交易单位投资在外国上市的股票。