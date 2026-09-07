大华继显‘精选股’组合8月受大型股提振跑赢海指；新翔集团9月获纳入

按市值加权计算，新加坡投资组合上涨5.6%，同期海峡时报指数上涨2.3%

新翔集团（Sats）凭借其强劲的基本面表现以及短期利润率压力有望改善而被纳入投资组合。 照片：商业时报资料

【新加坡】大华继显（UOB Kay Hian）周四（9月3日）表示，其新加坡和马来西亚的“精选股”投资组合在8月份的关键指标上均跑赢了各自的基准指数。

按市值加权和价格加权计算，新加坡投资组合的回报率分别为5.6%和4.7%。这跑赢了海峡时报指数（Straits Times Index, 简称STI），该指数8月份上涨了2.3%。大型股的强劲表现掩盖了数只小型股的大幅下跌。

按等权重计算，该投资组合环比下跌4.6%，跑输海峡时报指数6.9个百分点。

在业绩持续公布以及债券收益率上升的背景下，市场对宏观环境进行评估，整体市场基本保持稳定。新加坡市场的涨幅由船厂股领涨，上涨了8.6%。种植园股上涨6.9%，科技股上涨5.6%，而房地产投资信托（Reits）领跌，跌幅为3.8%。

新加坡投资组合的优异表现，主要得益于华侨银行（OCBC）上涨9.8%、Venture Corporation上涨7.4%以及城市发展（City Developments）上涨6.8%的推动。

表现不佳的股票包括暴跌42.9%的UltraGreen.ai、下跌23.4%的Huationg Global以及下滑16.2%的Beng Kuang Marine。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

新加坡新晋精选股

9月份的新加坡“精选股”投资组合新增了一只股票——新翔集团（Sats），而丰隆亚洲（Hong Leong Asia）和UltraGreen.ai则因投资组合再平衡而被移除。

新翔集团（Sats）凭借其强劲的基本面表现以及短期利润率压力有望改善而被纳入。

因此，大华继显9月份的新加坡“精选股”投资组合包括 Beng Kuang、城市发展 (CityDev)、Food Empire、Huationg Global、吉宝企业 (Keppel)、NTT DC Reit、华侨银行 (OCBC)、Oiltek、Riverstone Holdings、新翔集团 (Sats)、新航工程 (SIA Engineering)、UI Boustead Reit、Valuetronics 和 Venture。

马来西亚投资组合表现优异

马来西亚的精选股组合跑赢了富时马来西亚吉隆坡综合指数（FBMKLCI），8月份的平均回报率为2%，而该指数仅微涨0.1%。

更广泛的马来西亚市场经历了“M型”盘整，随后在月底出现大幅回调。市场情绪受到国内政治动态、高企的美国国债收益率、持续的地缘政治紧张局势以及中小盘股领域风险规避情绪上升等因素的影响。

Oxford Innotech上涨14.8%，Northeast Group上涨11%，Gamuda上涨5.6%，这些股票支撑了该投资组合的收益。另一方面，Mr DIY下跌12.7%，Tenaga Nasional下跌3.2%，SD Guthrie也下跌了3.2%。

马来西亚新晋精选股

大华继显表示，9月份其投资策略倾向于选择盈利稳健、现金流强劲且具有防御性特征的优质大型国内龙头企业，同时选择性地吸纳基本面稳健的落后股和长期增长的受益股。

Bermaz Auto和Sunway Reit是新纳入该投资组合的股票。

Bermaz Auto获纳入的原因是，在韧性的马自达（Mazda）销量和有利汇率的支撑下，公司有望实现强劲业绩；而Sunway Reit入选则是因为其资产收购计划应能支撑其6.5%的稳固收益率。

与此同时，Oxford Innotech在自纳入以来取得了78.8%的惊人回报后被移除，而Mr DIY则因业绩疲软而被剔除。

大华继显9月份的马来西亚“精选股”投资组合由Bermaz Auto、CIMB Group、Dialog、Gamuda、Northeast Group、Petronas Dagangan、SD Guthrie、Solarvest Holdings、Sunway Reit和Tenaga Nasional组成。