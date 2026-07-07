大华继显“阿尔法精选”投资组合因6月中小型股疲软而跑输海峡时报指数；7月份新增UIBREIT

按等权重计算，该新加坡投资组合下跌8.2%，而海峡时报指数则上涨2.6%。

UI Boustead 房地产投资信托在新加坡和日本共拥有23处房产，投资组合价值达19亿新元。 图片来源：UI BOUSTEAD REIT

【新加坡】大华继显（UOBKH）周五（7月3日）表示，其新加坡“阿尔法精选”投资组合在2026年6月份的表现落后于基准指数，而马来西亚投资组合则表现优异。

按等权重计算，该新加坡投资组合按月下跌8.2%，按价格权重计算则下跌2.7%。这一表现不及海峡时报指数（STI），后者在6月份上涨了2.6%，反映出市场领涨力量狭窄，集中于权重股。

按市值加权计算，该投资组合上涨了1.5%。

在中东战争持续的背景下，新加坡的避险吸引力为更广泛的市场提供了支撑。新加坡市场的涨幅由金融板块（上涨5.3%）和陆路交通板块（上涨3.9%）带动，而医疗保健板块则领跌，跌幅为5.2%。

该新加坡投资组合的表现主要受到 OCBC （上涨5.9%）和 Keppel （上涨1.7%）的推动。

相反，表现不佳的股票包括下跌23.2%的 Oiltek 、下跌18.8%的 Hong Leong Asia 以及下跌15%的 Huationg Global 。

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7月份新加坡市场新精选

7月份，一只新股—— UI Boustead REIT (UIBREIT) ——被加入新加坡“阿尔法精选”投资组合。该房地产投资信托在新加坡和日本共拥有23处房产，投资组合价值达19亿新元。

UIBREIT因其健康的租赁势头以及能扩大其航空航天业务敞口的强劲增长渠道而被纳入。该投资组合中没有剔除任何股票。

因此，大华继显7月份的新加坡“阿尔法精选”投资组合包括 Beng Kuang、China Aviation Oil、CityDev、Food Empire、Hong Leong Asia、Huationg Global、Keppel、NTT DC REIT、OCBC、Oiltek、Riverstone、UltraGreen.ai、UIBREIT、Valuetronics 和 Venture Corp。

马来西亚投资组合表现优异

马来西亚的阿尔法精选股表现优于吉隆坡综合指数，6月份录得1.8%的平均回报率，而该指数则下跌了1.1%。

更广泛的马来西亚市场呈现出波动的“M”形交易模式，这主要是受围绕美-以-伊冲突不断变化的局势、对持续通胀的担忧以及地缘政治不确定性下普遍的避险情绪所驱动。

Petronas Dagangan上涨6.5%，Solarvest上涨4.9%，Northeast Group上涨4.5%，为该投资组合的收益奠定了基础。另一方面，Oxford Innotech下跌4.1%，Yinson下跌4%，CIMB Group下跌0.9%，是6月份仅有的下跌股票。

7月份马来西亚市场新精选

大华继显表示，对于7月份的马来西亚市场，将继续倡导杠铃策略，即平衡配置那些能够抵御“更长时间更高成本”环境和持续地缘政治不确定性的弹性防御型股票，同时选择性地保持对周期性机会的敞口。

Coraza Integrated Technology是该投资组合的新增成员。

Coraza的吸引力在于其增长由人工智能（AI）引领的半导体需求、其新P3工厂的贡献以及创纪录的1.1亿令吉订单所驱动。与此同时，Northeast Group在实现40.2%的投资回报后，被从阿尔法精选股名单中剔除。

大华继显7月份的马来西亚“阿尔法精选”投资组合由 CIMB Group、Coraza Integrated Technology、Gamuda、Mr DIY、Oxford Innotech、Petronas Dagangan、SD Guthrie、Solarvest Holdings、Tenaga Nasional 和 Yinson 组成。