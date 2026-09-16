因中东冲突旷日持久，大华继显下调海指目标及银行评级

BROKERS’ TAKE

该券商称，石油供应风险上升可能引发市场剧烈波动。

大华继显指出，若商业情绪疲软导致经济和贷款增长放缓，银行业可能受到影响。 照片来源：商业时报资料照片

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】上周末中东冲突的再度升级，促使大华继显 (UOBKH) 将其海峡时报指数 (STI) 目标下调9.3%，以应对战争旷日持久、油价上涨和商业情绪疲软的风险。

该券商将其12个月的海指目标从6,682点下调至6,061点，理由是霍尔木兹海峡和曼德海峡的海上交通可能受到干扰。

该机构还下调了新加坡银行的评级，并将 华侨银行 (OCBC) 从其“强力买入”名单中移除，同时建议投资者在日益加剧的地缘政治和能源市场风险中采取更为防御性的立场。

其推荐的投资选择包括收益率“远高于政府债券”的新加坡房地产投资信托 (S-Reits)，以及价值导向的科技股，例如 创业公司 (Venture Corp) 。

大华继显在周一（9月14日）的报告中表示，上周末中东地区战事的加剧，可能会导致地缘政治紧张局势升级和潜在的能源危机。由此产生的短期阻力也可能导致通胀加剧。

该券商补充说，鉴于这些情况，新的海指目标反映了2026年18.3倍的合理市盈率，以及6%的“有限上行空间”。石油供应的高度不确定性也可能引发市场剧烈波动，大华继显估计，海指2027年的当前股权风险溢价为3.4%。

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银行评级遭下调

该券商将 星展银行 (DBS) 评级下调至“卖出”，目标价为74.70新元；并将华侨银行评级下调至“持有”，目标价为32.50新元。

大华继显指出，其已于8月24日下调了银行业的评级。自那时起，星展银行和华侨银行的股价分别上涨了1.3%和2%。

大华继显表示：“旷日持久的中东冲突会加剧商业情绪的疲软，可能导致经济和贷款增长放缓。”

周二，星展银行股价下跌1.2%，收盘报76.50新元，下跌0.91新元；而华侨银行股价下跌2.7%，收盘报31新元，下跌0.85新元。

与此同时，大华继显将 新航工程 (SIA Engineering) 从其“强力买入”名单中移除，理由是航空业面临航空燃油价格潜在上涨的风险。

该券商指出，物流和航空货运供应链中的公司也可能受到汽油和柴油价格上涨以及运费增加的影响。

采取防御性部署

在此背景下，大华继显为寻求防御性部署的投资者推荐了若干投资主题。

在“通过资产循环和货币化创造价值”的主题下， 吉宝企业 (Keppel) 、 新电信 (Singtel) 和 城市发展 (City Developments Ltd) 被重点推荐。

该券商推荐的新加坡房地产投资信托为 NTT数据中心房地产投资信托 (NTT DC Reit) 和 UI Boustead房地产投资信托 (UI Boustead Reit) 。

除了创业公司，它还推荐了 价值电子 (Valuetronics) 作为科技股选择，此外还有被其形容为“瑰宝”的中小型股公司——即 瑞石林 (Riverstone) 和 泛联集团 (Pan-United) 。

尽管对中东冲突影响航空业存在担忧，该券商仍向寻求投资于新加坡作为航空枢纽增长前景的投资者推荐 新翔集团 (Sats) 。

能源风险

大华继显表示，中东的最新事态发展加剧了关键海上航线中断的风险。

报告指出，胡塞叛军现在能够更有效地威胁通过曼德海峡的海上交通——该海峡是船只穿越苏伊士运河和红海的咽喉要道。

“这些进展可能使油轮面临更大的袭击风险，推高货运和保险成本，并扰乱对亚洲客户的交付，尤其是在霍尔木兹海峡的限制增加了沙特对其红海出口路线依赖性的情况下。”

上周五，沙特阿拉伯的东西输油管道（作为被封锁的霍尔木兹海峡的替代路线）遭受无人机袭击，导致其关闭。该管道有能力每天将700万桶原油从沙特东部的主要油田输送到红海的延布港。

大华继显表示：“该管道的关闭有可能剥夺沙特阿拉伯唯一剩下的选择。该国恢复出口的能力取决于损坏程度和维修时长，但东西输油管道仍面临再次遭受袭击的风险。”