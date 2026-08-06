The Business Times
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凯德雅诗阁信托将以1.34亿新元收购Coliwoo Midtown

该交易预计将使该信托的备考每合订证券分派增加2.4%

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Aug 6, 2026 · 08:18 AM
    • 凯德雅诗阁信托将按2025财年备考基准收购该资产，其息税折旧及摊销前盈利收益率为4.1%。
    • 凯德雅诗阁信托将按2025财年备考基准收购该资产，其息税折旧及摊销前盈利收益率为4.1%。 照片：COLIWOO

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    [新加坡] 凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust, 简称 Clas） 的管理人周四（8月6日）宣布，将以1.34亿新元的协议物业估值收购位于新加坡的Coliwoo Midtown。

    Coliwoo表示，此举将使其在实现资产价值的同时，保留对该物业的全面运营控制权，租金将由运营现金流支付。

    此次交易将把这座六层综合用途开发项目中的全部212个房间，从Coliwoo的自有资产组合转移到租赁资产组合中，而运营、社区规划和服务交付仍由该集团现有管理团队负责。

    管理人指出，凯德雅诗阁信托是按2025财年备考基准收购该资产，其息税折旧及摊销前盈利收益率为4.1%。

    该交易预计将使该信托的备考每合订证券分派增加2.4%，并将在完成后立即开始为其分派收入做出贡献。

    此次收购预计将由出售新加坡The Crest Collection旗下的The Robertson House所得资金进行。该共享居住运营商表示，这笔资金将“为（Coliwoo的）现有项目提供营运资金，并支持其业务的持续增长”。

    Asean Intelligence

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    该交易预计将于第四季度完成，届时该信托将与Coliwoo Midtown签订为期10年的三重净额主租约。

    周三闭市时，凯德雅诗阁信托（Clas）的合订证券收跌0.6%或0.005新元，至0.865新元；而 Coliwoo 股价收跌1%或0.005新元，至0.515新元。

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    CAPITALAND ASCOTT TRUSTColiwooSingapore property

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