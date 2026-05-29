凯德雅诗阁信托将以3.6亿新元脱售The Robertson House
这家拥有336个客房的酒店将以高出账面价值4%的价格出售
- The Robertson House by The Crest Collection的售价为每个客房近110万新元。 图片：CLAS
本文由AI辅助翻译
（新加坡讯） 凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust, 简称CLAS） 于周五（5月29日）宣布，将以3.6亿新元的价格，将其高档酒店The Robertson House by The Crest Collection出售给一家无关联的第三方。
该信托在提交给交易所的文件中表示，这家位于新加坡Unity Street的酒店将以高出账面价值4%的价格脱售，退出收益率为2.3%。
该酒店拥有336个客房单元，总面积为1万1056平方米。酒店于2023年竣工，其99年地契始于2006年11月27日，目前剩余租期约79年。
此次脱售的净收益为3.417亿新元，该酒店信托将确认约3810万新元的净收益。
该交易预计将于2026年第三季度完成。
在确定售价时，CLAS参考了投资公司Colliers的独立估值，该估值报告显示，截至2025年12月31日，该物业的价值为3.46亿新元。
CLAS管理公司的首席执行官Serena Teo表示，此次脱售价“极具吸引力”，每个客房近110万新元，这彰显了该信托在投资组合重组方面的严谨策略。
Teo补充道，此次拟议的脱售也让CLAS能够将收益重新部署到收益率更高的物业，支持其资产提升计划，偿还较高利息的债务，并为一般企业用途提供资金。
按备考基准计算，假设交易于2025年1月1日完成，CLAS在2025财年的总可分配收入将降至2.26亿新元，而交易前为2.335亿新元。
在相同基准下，该财年每单位合订证券的可分配收入将从0.0610新元降至0.0591新元，而分配收益率将从6.35%下滑至6.16%。
脱售完成后，CLAS在新加坡将拥有四处住宿物业。
其中三处物业——Ascott Orchard Singapore、lyf 纬壹科技城 Singapore和lyf Funan Singapore——正在运营中。
第四处物业Somerset Clarke Quay Singapore正在进行重建，预计将于2026年底左右完工。该物业预计将从2027年初开始逐步贡献收入。
CLAS的合订证券周四收盘报0.895新元，下跌0.005新元或0.6%。
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