凯德中国信托第三季度物业净收入下降5.1%至2.596亿元人民币

营收同比下降4.1%至3.997亿元人民币

截至9月30日，凯德中国信托的零售物业出租率为97.2%，略高于去年同期的97.1%。 图片来源：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 凯德中国信托 (CLCT) 公布，截至9月30日的第三季度物业净收入 (NPI) 为2.596亿元人民币（3890万美元），较去年同期的2.735亿元人民币下降5.1%。

该信托管理方周五（10月23日）在业务更新中表示，总收入同比下降4.1%，从4.166亿元人民币降至3.997亿元人民币。

零售业务收入下降2.9%，从2.948亿元人民币降至2.863亿元人民币；而商业园收入则下降6.2%，从1.073亿元人民币降至1.006亿元人民币。

物流园收入下降11.7%，从1450万元人民币降至1280万元人民币。

截至9月的九个月内，凯德中国信托的物业净收入同比下降3.9%，从去年同期的8.538亿元人民币降至8.206亿元人民币。总收入下降4.8%，从12.8亿元人民币降至12.2亿元人民币。

收入下降主要归因于凯德MALL·裕华庭的脱售，以及凯德MALL·新南、凯德MALL·大峡谷、凯德MALL·望京和凯德MALL·埃德蒙顿的出租率和租金率下降。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

在2026财年前九个月，商业园和物流园板块的收入下降了4.1%，这主要是由于新加坡-杭州科技园一期和二期、昆山巴城物流园、武汉阳逻物流园以及成都双流物流园的表现疲软。

管理方表示，上海奉贤物流园出租率的提高部分抵消了这一影响。

若不计入凯德MALL·裕华庭在2025年上半年的贡献，按同店基础计算，这九个月的物业净收入将同比下降0.8%，而总收入将下降1.5%。

管理方指出，按同店基础计算，成本下降3%部分缓解了九个月物业净收入的跌幅。

然而，以新加坡元计算，得益于人民币升值2.6%，2026财年前九个月的物业净收入增长了1.9%。

凯德中国信托投资组合内的客流量增长了1.9%，租户销售额增长了3.5%。

截至9月30日，零售物业出租率为97.2%，略高于去年同期的97.1%。

2026财年前九个月的零售物业租金复归率为负3%，这反映了为升级两个主要主力租户空间而做出的战略性租赁决策。

截至9月底，商业园出租率从去年同期的85.2%提高至85.7%。

然而，该九个月期间商业园资产组合的租金复归率为负12.6%，而去年同期为负8.9%。

管理方表示，通过租户挽留和积极租赁来优先保证出租率，在2026财年前九个月完成了约17.5万平方米的续租和新租。这占商业园资产组合总净可出租面积的约22.9%。

与此同时，截至9月底，物流园出租率从去年同期的96.6%上升至98.6%。

在租赁和租户挽留措施的支持下，该九个月期间物流园资产组合的租金复归率改善至负1.3%，而2025财年全年为负24.5%。

资本管理

在资本管理方面，截至9月30日，凯德中国信托的总债务约为17.8亿新加坡元。

总杠杆率从6月底的40.4%上升至9月的41.1%，但低于去年同期调整后的41.3%。

利息覆盖率从6月底的2.9倍提高至3倍，而平均债务成本则从3.06%降至3.04%。

管理方指出，积极的资本管理有助于降低平均债务成本，从而使利息支出同比节省了14%。

管理方补充说，一笔将于10月到期、票面利率为3.8%的6亿元人民币债券，已通过信贷安排进行再融资，有效成本约为2.3%。

前景展望

管理方指出，在政策措施和工业发展势头的支持下，中国经济持续增长，制造业产业群活动在9月份恢复扩张。

高科技制造业产业群、技术服务和战略性产业的增长继续为商业园和物流设施的需求提供支持。

零售消费同样受到政策举措的提振。

管理方指出，中美贸易休战的延长可能减少近期的贸易不确定性，并支持商业信心和国内消费。

管理方表示：“随着这些事态的发展，二阶效应可能会随时间显现，我们将继续密切关注。”

该房地产投资信托计划在中国一线和二线城市扩大其零售业务版图，同时保持其商业园和物流园投资组合的稳定出租率。

该信托还将继续评估现有购物中心的资产提升机会和潜在的收购目标，同时物色成熟资产进行资本循环，以释放价值并优化其投资组合。

在资本管理方面，管理方旨在扩大人民币计价债务的融资渠道，以平衡货币对冲需求并降低借贷成本。

凯德中国信托的单位价格周四收盘持平于0.605新加坡元。