凯德印度信托委任新非执行独立董事
董事会现有九名董事，其中七名为非执行独立董事
- Pallavi Gopinath Aney 是 Allen Overy Shearman Sterling 律师事务所的合伙人。 照片来源：A&O SHEARMAN
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
（新加坡讯）凯德印度信托（CapitaLand India Trust，简称Clint）的管理人于星期三（9月30日）宣布，已委任 Pallavi Gopinath Aney 为非执行独立董事。
Aney 是国际律师事务所 Allen Overy Shearman Sterling 的合伙人，此前曾是 Baker McKenzie Wong & Leow 律师事务所的合伙人。
董事会在考量了她的资历、经验以及董事会的现有构成后，决定委任她。她也被任命为审计与风险委员会的成员。
另外，非执行独立董事 Vishnu Shahaney 被委任为投资委员会成员。
在 Aney 获得委任后，董事会由九名董事组成，其中七名为非执行独立董事。
凯德印度信托 的单位价格在星期三闭市时上涨1.1%或0.01新元，收报0.92新元。
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