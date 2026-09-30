The Business Times
business-time-50

凯德印度信托委任新非执行独立董事

董事会现有九名董事，其中七名为非执行独立董事

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Wed, Sep 30, 2026 · 06:42 PM
    • Pallavi Gopinath Aney 是 Allen Overy Shearman Sterling 律师事务所的合伙人。
    • Pallavi Gopinath Aney 是 Allen Overy Shearman Sterling 律师事务所的合伙人。 照片来源：A&O SHEARMAN

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    （新加坡讯）凯德印度信托（CapitaLand India Trust，简称Clint）的管理人于星期三（9月30日）宣布，已委任 Pallavi Gopinath Aney 为非执行独立董事。

    Aney 是国际律师事务所 Allen Overy Shearman Sterling 的合伙人，此前曾是 Baker McKenzie Wong & Leow 律师事务所的合伙人。

    董事会在考量了她的资历、经验以及董事会的现有构成后，决定委任她。她也被任命为审计与风险委员会的成员。

    另外，非执行独立董事 Vishnu Shahaney 被委任为投资委员会成员。

    在 Aney 获得委任后，董事会由九名董事组成，其中七名为非执行独立董事。

    凯德印度信托 的单位价格在星期三闭市时上涨1.1%或0.01新元，收报0.92新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    CAPITALAND INDIA TRUST

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    CDL plans to divest S$6 billion of assets and invest S$5 billion over FY2027 to FY2029.

    Brokers maintain ‘buy’ on CDL despite investor reservations over strategic review

    Ang’s San Miguel holds nearly 25% of Luzon’s installed capacity and Lopez’s First Gen accounts for 12%.

    Deal between tycoon friends sparks scrutiny of Philippine power sector

    Tuas Road Viaduct’s phase two will extend the viaduct at its western and eastern ends, and will link Pioneer Road, Tuas South and Tuas Port.

    Hwa Seng Builder, two China companies win S$1.2 billion Tuas Road Viaduct phase two contracts

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More