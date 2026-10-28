因卢比走弱 凯德印度信托第三季度净房地产收入下滑8%

按卢比计算，总房地产收入持平；但因货币贬值，按新元计算则下跌10%

班加罗尔国际科技园。凯德印度信托的管理人指出，园内的MTB 7办公楼开发项目正按计划进行，预计将于2027年第三季度完工。 照片：凯德投资

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 由于印度卢比兑新元走弱， 凯德印度信托 (CapitaLand India Trust, 简称Clint) 的 净房地产收入 (NPI) 在截至9月30日的第三季度下滑8%，至5380万新元。

总房地产收入从之前的7600万新元下滑10%至6880万新元。按卢比计算，净房地产收入增长2%，总房地产收入则持平。

管理人将按卢比计算的净房地产收入增长归因于现有房地产的收入增加以及房地产支出减少，但这部分增幅因脱售CyberPearl和CyberVale项目后失去相应收入而被部分抵消。然而，印度卢比兑新元的贬值拖累了财报收入。

在截至9月30日的九个月里，总房地产收入下跌8%至2亿零640万新元，净房地产收入则下滑6%至1亿6130万新元。按卢比计算，这两项数据则分别增长2%和4%。

截至9月底，投资组合的出租率为91%，其加权平均租赁期限为三年。在过去12个月中，该信托也录得23%的正向租金调升率。

该信托的杠杆率为38.2%，高于上一季度的38%；净杠杆率也从截至6月30日的35.9%上升至36.6%。

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该信托的平均债务成本从5.6%按季上升至5.7%，其中约70.8%的借款为固定利率。

管理人指出，位于班加罗尔国际科技园的MTB 7办公楼开发项目已获得一家《财富》500强公司100%的租赁承诺，该项目正按计划进行，预计于2027年第三季度完工。

与此同时，位于金奈、总电力容量为53兆瓦的凯德数据中心，预计将于2026年第四季度完工。

凯德印度信托 (Clint) 的单位周二收盘上涨0.005新元或0.6%，至0.875新元。