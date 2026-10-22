Carro设立以汽车贷款为支持的4.5亿新元融资安排

此举旨在使其资金来源多样化，并为支持区域扩张提供财务灵活性

Carro联合创始人兼首席执行官Aaron Tan表示：「我们正在为东南亚的汽车融资树立新标准。」 照片：TAY CHU YI, BT

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【新加坡】线上汽车交易平台Carro在新加坡设立了一项4.5亿新元的汽车贷款支持融资安排，并称这是该国首个此类资产支持证券化项目。

公司在周四（10月22日）的声明中表示，该融资安排将有助于使其长期资金来源多样化，并为支持其区域扩张提供更大的财务灵活性。

这种被称为“资产支持证券化”的安排，使Carro能以其全资子公司Genie Financial Services所拥有的汽车贷款为支持来获得融资。

该汽车交易平台表示，该结构利用了新加坡的拥车证（Certificate of Entitlement）制度。该制度为作为贷款抵押的车辆提供了基础价值，从而有助于降低贷款方面临的风险。

Mizuho担任此次交易的安排行，HSBC和JPMorgan Chase也参与其中。这三家银行同时担任贷款提供方和债券认购方。

Carro联合创始人兼首席执行官Aaron Tan表示：「通过将汽车应收贷款转变为机构级的资产类别，我们正在为东南亚的汽车融资树立新标准。」

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该公司首席财务官Ernest Chew补充说，这项安排将扩大公司接触融资合作伙伴的渠道，并为未来的扩张提供一个可扩展的模式。

Carro成立于2015年，业务遍及亚太地区的八个市场。公司在2026财年交易了超过12万辆新车和二手车。