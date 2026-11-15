“捕捉朝阳”：新科工程商用航空航天业务总裁看好业务前景

Kevin Chow表示，其MRO服务的机遇包括飞机交付量增加以及中国商飞的崛起。

【新加坡】新科工程（ST Engineering）商用航空航天业务总裁Kevin Chow看好该业务板块的前景，并将其业务的敏锐度形容为能够“捕捉朝阳”。

他举例说明了新科工程与Leap发动机相关的业务。该发动机由CFM国际公司生产，用于空中客车A320 neo和波音737 Max机型。

新科工程已获得CFM国际公司的授权，成为其Leap-1A和Leap-1B发动机的主要MRO供应商。MRO（即维护、维修和翻修）是该集团商用航空航天业务的关键收入来源。

Leap-1A发动机用于空中客车A320 neo机型，Leap-1B则用于波音737 Max机型。由于这些飞机正在大批量交付，Chow称其为“朝阳平台”。

他在接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示：“根据CFM的数据，目前已交付了超过10000台发动机。而CFM自身在看待增长率时也相当乐观。”

今年10月，空中客车和波音的数据显示，两家飞机制造商分别交付了55架A320 neo和32架波音737 Max。作为参考，每架A320 neo或737 Max都装有两台Leap发动机。

由于疫情期间的供应链中断和疫情后不断增长的需求，商用飞机的交付订单仍在积压，预计将有更多此类飞机持续交付。

然而，订单积压也对新科工程有利。Chow指出，因为航空公司不得不让旧飞机继续服役以满足需求，而这些在役的旧发动机同样会产生MRO需求。

他说：“基本面为我们捕捉商机创造了条件。因此我们正努力顺势而为。”

商用航空航天业务收入强劲

尽管新科工程或许因其国防业务而更为人所知，但商用航空航天业务为集团贡献了很大一部分收入。

根据公司于周五（11月13日）发布的第三季度业务报告，在截至2026年10月31日的三个月里，其商用航空航天业务收入达到13.7亿新元，占集团总收入34亿新元的40%。

该集团表示，其商用航空部门的增长主要受发动机MRO和发动机短舱业务收入增长的推动。

新科工程还通过与飞机发动机短舱设计商和服务提供商Safran Nacelles公司的合伙业务，为采用CFM Leap-1A发动机的A320 neo机型设计、开发和生产发动机短舱部件。

发动机短舱是飞机发动机的流线型外壳，其设计旨在减少空气阻力，并保护发动机免受碎片或雷击等外部因素的影响。

Chow于2024年9月在法国Thales公司任职一段时间后，回到新加坡加入新科工程。他表示，自己也一直在与商用航空航天部门内的各个单位合作，以“重新激活”一些他所说的、新科工程“秘而不宣的法宝”。

例如，虽然公司因其机身和发动机的MRO业务而在业内闻名，但新科工程也从事起落架的MRO、客机改货机（“客改货”）乃至飞机租赁业务。

Chow说：“这既是交叉销售，也是利用我们的网络价值来服务客户，这是我们已经重新构想和调整的方面。”

Chow表示，他最终希望新科工程能够为客户“创造价值”，确保飞机安全飞行，并“赢得市场”。

新科工程在新加坡拥有四处航空航天设施，其中包括最近启用的樟宜溪设施，这是一项绿地投资。这个最新设施也是新科工程应用人工智能、机器人技术和自动化来辅助其工程师和技术人员的试验平台，旨在让他们能够从事更高价值的工作。

Chow在10月份表示，从樟宜溪设施获得的经验也将推广到新科工程的全球业务中。

这家总部位于新加坡的集团还在全球最大的两个航空航天市场——美国和中国——以及欧洲部分地区拥有广泛的航空航天设施。

新科工程的部分商用航空航天客户包括Delta、日本航空和厦门航空。

Chow表示，新科工程也拥有“许多中国客户”，公司在1990年代将中国确定为增长市场并首次进入后，便在当地逐步建立了声誉。

当被问及中国商飞（Comac）飞机的崛起时，Chow表示，这也可能成为新科工程的潜在利好因素，因为中国商飞的主要供应商与波音和空中客车是相同的。

他说：“Leap-1C是CFM为中国商飞配套的发动机。目前，我们主要服务于Leap-1A和Leap-1B市场，因为它们的规模可观。但如果Leap-1C的市场规模变得可观，我们当然也愿意为其提供服务。”

尽管中国商飞距离挑战空中客车和波音的主导地位还有很长的路要走，但Chow指出，中国商飞是“中国的一大优先事项”。中国商飞的C919飞机已于2023年5月投入商业运营，主要由中国各大航空公司用于国内航线。

展望未来，Chow表示，印度以及一些东南亚国家也是新科工程密切关注的市场，并考虑在当地建立新的MRO设施。

他说：“当你看到那样的经济增长时，总是非常鼓舞人心。然后你会思考这对航空业意味着什么。更多的人员和货物流动，通常在MRO方面，需求也由此产生。”