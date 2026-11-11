城市发展预警：2026年下半年业绩将“大幅疲软”

部分资本再循环脱售计划未能实现；其房地产投资组合或面临减值损失

城市发展表示，预计下半年的业绩疲软将因“不利的汇率波动而加剧”。 照片：CMG

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【新加坡】刚宣布推出一项全面战略评估的城市发展 (City Developments Ltd) 预警，预计其截至12月31日的下半年财务业绩将“大幅疲软”。

该集团在周三（11月11日）发布的第三季度业务更新报告中表示，由郭氏家族掌控的该集团早前预计将在2026财年剩余时间内完成的某些资本再循环交易，如今预计将于2027财年完成。

这与2025年下半年形成“鲜明对比”，当时该集团从脱售南滩财团 (South Beach Consortium) 中录得4.731亿新元的资本再循环收益。

城市发展补充说，预计下半年的业绩疲软将“因不利的汇率波动而加剧，特别是自7月以来韩元兑新元的升值”。

该集团目前也正在对其房地产投资组合进行估值，并指出这“可能产生减值损失”。

截至9月30日，其在中国的办公楼投资组合“持续面临市场挑战”。该集团表示，正“根据其资本再循环的优先战略，积极寻求脱售计划和优化机会”。

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这家房地产巨头在9月底公布了一项专注于资本再循环和去杠杆化的计划，目标是在2029财年之前完成60亿新元的资产脱售，以便从成熟、非核心或表现不佳的资产中回收资本。

其目标是到2029财年实现55%的负债率，这意味着净负债率预计将降低20个百分点。

截至9月30日，城市发展的净负债率为75%，这主要是由于上半年收购了位于丹戎禺路 (Tanjong Rhu Road) 和必克海路 (Peck Hay Road) 的两幅政府土地出售地段。

该集团与Hong Realty合作，以5.424亿新元购得位于必克海路的优质地块，并与Woh Hup联手，以7.09亿新元拿下丹戎禺地块。

城市发展表示，其目前的利息覆盖率为2.7倍，债务到期状况保持健康，拥有21亿新元的现金国库和“稳健的流动性状况，由48亿新元的现金和可用承诺信贷额度支持”。

它补充说：“集团履行其近期债务的能力不存在重大问题。”

在第三季度，城市发展及其合资伙伴在新加坡共售出124个单位，总销售额为3.226亿新元。相比之下，去年同期售出88个单位，销售额为3.132亿新元。

该集团表示，由于本季度没有新项目推出，销售主要来自现有项目，如Norwood Grand和The Myst。这两个项目分别售出96%和99%，并已获得临时入伙准证。

截至9月30日的九个月里，该集团及其合资伙伴共售出476个单位，总价值12亿新元，销售主要得益于拥有246个单位的永久地契项目Newport Residences。

该集团在新加坡的办公楼投资组合入住率为97.4%，在2026年连续三个季度实现租金正向调升。

两个新的甲级写字楼开发项目，Newport Tower和Union Square Central，预计将分别于2027年和2028年如期竣工。城市发展预计，市场预期的供应紧缩将“为租赁活动提供有利背景”。

城市发展的零售资产整体入住率为97.1%，其中Palais Renaissance的入住率达到100%。

全球酒店业务的每间可用客房收入 (RevPAR) 有所提高，在2026年前九个月增长了6.4%，从去年同期的164.60新元增至175.20新元。城市发展表示，澳大拉西亚 (11.8%)、新加坡 (3%)、欧洲 (4.7%) 和纽约 (8.9%) 的每间可用客房收入均实现增长。

该集团指出：“全球经营环境依然充满挑战，其特点是地缘政治不确定性加剧、金融市场动荡以及不断变化的宏观经济状况。”

在此背景下，该集团“仍将专注于保持其核心业务的运营势头，同时应对这些不利因素”。

在周三发布该业务更新报告前，城市发展的股价收盘下跌1.2%，即0.09新元，报7.12新元。