The Business Times
business-time-50

城市发展预警：2026年下半年业绩将“大幅疲软”

部分资本再循环脱售计划未能实现；其房地产投资组合或面临减值损失

Vivien Ang

Vivien Ang

Published Wed, Nov 11, 2026 · 07:32 PM
    • 城市发展表示，预计下半年的业绩疲软将因“不利的汇率波动而加剧”。
    • 城市发展表示，预计下半年的业绩疲软将因“不利的汇率波动而加剧”。 照片：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】刚宣布推出一项全面战略评估的城市发展 (City Developments Ltd) 预警，预计其截至12月31日的下半年财务业绩将“大幅疲软”。

    该集团在周三（11月11日）发布的第三季度业务更新报告中表示，由郭氏家族掌控的该集团早前预计将在2026财年剩余时间内完成的某些资本再循环交易，如今预计将于2027财年完成。

    这与2025年下半年形成“鲜明对比”，当时该集团从脱售南滩财团 (South Beach Consortium) 中录得4.731亿新元的资本再循环收益。

    城市发展补充说，预计下半年的业绩疲软将“因不利的汇率波动而加剧，特别是自7月以来韩元兑新元的升值”。

    该集团目前也正在对其房地产投资组合进行估值，并指出这“可能产生减值损失”。

    截至9月30日，其在中国的办公楼投资组合“持续面临市场挑战”。该集团表示，正“根据其资本再循环的优先战略，积极寻求脱售计划和优化机会”。

    BT Short Logo

    THE BUSINESS TIMES INSIGHTS

    Powering Asean's Future 2026

    Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets

    ACCESS THE INSIGHTS

    这家房地产巨头在9月底公布了一项专注于资本再循环和去杠杆化的计划，目标是在2029财年之前完成60亿新元的资产脱售，以便从成熟、非核心或表现不佳的资产中回收资本。

    其目标是到2029财年实现55%的负债率，这意味着净负债率预计将降低20个百分点。

    截至9月30日，城市发展的净负债率为75%，这主要是由于上半年收购了位于丹戎禺路 (Tanjong Rhu Road) 和必克海路 (Peck Hay Road) 的两幅政府土地出售地段。

    该集团与Hong Realty合作，以5.424亿新元购得位于必克海路的优质地块，并与Woh Hup联手，以7.09亿新元拿下丹戎禺地块。

    城市发展表示，其目前的利息覆盖率为2.7倍，债务到期状况保持健康，拥有21亿新元的现金国库和“稳健的流动性状况，由48亿新元的现金和可用承诺信贷额度支持”。

    它补充说：“集团履行其近期债务的能力不存在重大问题。”

    在第三季度，城市发展及其合资伙伴在新加坡共售出124个单位，总销售额为3.226亿新元。相比之下，去年同期售出88个单位，销售额为3.132亿新元。

    该集团表示，由于本季度没有新项目推出，销售主要来自现有项目，如Norwood Grand和The Myst。这两个项目分别售出96%和99%，并已获得临时入伙准证。

    截至9月30日的九个月里，该集团及其合资伙伴共售出476个单位，总价值12亿新元，销售主要得益于拥有246个单位的永久地契项目Newport Residences

    该集团在新加坡的办公楼投资组合入住率为97.4%，在2026年连续三个季度实现租金正向调升。

    两个新的甲级写字楼开发项目，Newport Tower和Union Square Central，预计将分别于2027年和2028年如期竣工。城市发展预计，市场预期的供应紧缩将“为租赁活动提供有利背景”。

    城市发展的零售资产整体入住率为97.1%，其中Palais Renaissance的入住率达到100%。

    全球酒店业务的每间可用客房收入 (RevPAR) 有所提高，在2026年前九个月增长了6.4%，从去年同期的164.60新元增至175.20新元。城市发展表示，澳大拉西亚 (11.8%)、新加坡 (3%)、欧洲 (4.7%) 和纽约 (8.9%) 的每间可用客房收入均实现增长。

    该集团指出：“全球经营环境依然充满挑战，其特点是地缘政治不确定性加剧、金融市场动荡以及不断变化的宏观经济状况。”

    在此背景下，该集团“仍将专注于保持其核心业务的运营势头，同时应对这些不利因素”。

    在周三发布该业务更新报告前，城市发展的股价收盘下跌1.2%，即0.09新元，报7.12新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    City Developments Ltd (CDL)Financial resultsCorp earnings

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The Philippine economy has expanded by only 2.3% in Q2, its fourth consecutive quarter of deceleration.

    Higher rates, weaker spending: Is the Philippines entering stagflation?

    Japan introduced temporary petrol price subsidies in response to spikes in energy costs.

    Protect people, not prices: How Asean+3 can build resilience to energy shocks

    Numerous airlines have embarked on or announced makeovers for their aircraft interiors in recent years.

    Cabin fever: Airlines are rushing to refurbish plane interiors, but will their bets pay off?

    Higher funding costs weighed on the local banks’ Q3 earnings, though analysts expect margin recovery and the impact of asset repricing to be uneven across the trio.

    DBS, OCBC or UOB? Investors urged to be selective as Q3 reveals widening performance gap

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More