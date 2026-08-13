公寓销售强劲 城市发展上半年净利激增三倍至3.01亿新元 中期股息翻倍

营收飙升61%至27.2亿新元 每股派发0.06新元股息

上半年营收增长61.1%至27.2亿新元，高于2025年上半年的16.9亿新元。 照片：商业时报资料库

[新加坡] 房地产开发商 城市发展有限公司 (City Developments Ltd, 简称CDL) 周四（8月13日）宣布，其截至6月30日的上半年净利润增长两倍，从去年同期的9120万新元增至3亿零160万新元。

该增长主要得益于其房地产开发业务的强劲表现，特别是位于武吉巴督的Lumina Grand项目。这个拥有512个单位的执行共管公寓项目于4月获得临时入伙准证，其营收和利润得以全面确认。

上半年营收增长61.1%，从2025年上半年的16.9亿新元增至27.2亿新元。

董事会宣布派发免税的单层中期股息，每股0.06新元，是2025年上半年每股0.03新元股息的两倍。股息的股权登记日为8月21日，支付日为9月4日。

基本每股盈利从去年同期的0.097新元增至0.333新元。

2026年上半年，房地产开发业务的营收飙升166.8%，从之前的5亿8320万新元增至15.6亿新元。

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除了Lumina Grand项目，营收表现也得益于Newport Residences的首次贡献——该项目于1月推出，已售出83%——以及Norwood Grand和Union Square Residences等项目更高的贡献。

总计，CDL及其合资伙伴在2026年上半年于新加坡共售出352个住宅单位，总价值达8亿9220万新元。

房地产开发业务的税前利润攀升121.8%，从2025年上半年的1亿5250万新元增至3亿3810万新元。

酒店业务扭亏为盈，实现税前利润4200万新元，而去年同期为亏损8440万新元。该业务部门的营收增长6.4%至7亿8130万新元，这得益于全球每间可用客房收入增长4.9%至161.90新元，以及新收购的伦敦Holiday Inn酒店的贡献。

新元升值带来的净汇兑收益也促进了业务的转好。

投资性房地产业务的营收增长3.2%至2亿5710万新元。然而，由于资本循环收益减少以及缺少已脱售资产的贡献，该业务部门的税前利润从7590万新元下跌62.6%至2840万新元。

净融资成本从2025年上半年的2亿7040万新元下降46.6%至1亿4450万新元。这得益于3790万新元的净汇兑收益（扭转了去年同期6310万新元的净汇兑亏损），以及利息支出的降低。

CDL维持了20亿新元的现金资本状况，现金及未提取的承诺信贷额度总计达到49亿新元。

计入投资性房地产的公允价值后，截至6月30日的净负债率从2025年12月31日的71%升至75%。这主要是由于在丹戎禺路（Tanjong Rhu Road）和必克海路（Peck Hay Road）收购了两幅政府土地出售地块。

随着主要市场降息，平均借贷成本从2025财年的3.7%降至3.4%。

截至6月30日，每股净资产值为10.74新元。计入投资性房地产公允价值收益和酒店重估盈余后的重估每股净资产值为20.09新元。

CDL计划于10月推出位于湖畔（Lakeside Drive）的拥有570个单位的Lucerne Grand项目，随后将在2027年初推出两个执行共管公寓项目：位于兀兰17通道（Woodlands Drive 17）的430个单位的Wynwood Grand，以及位于信佳坊（Senja Close）的300个单位的Solano Grand。

集团首席执行官Sherman Kwek表示：“我们的首要任务仍然是专注于加强投资组合质量、提高盈利可见度以及推行资本循环举措。”

CDL补充说，其战略评估的结果预计将按计划在9月底前公布。

该公司股价周三收盘报7.86新元，上涨0.04新元或0.5%。