城市发展更新战略：计划投资50亿新元，目标剥离60亿新元资产

该房地产开发商计划到2029财年将其资产管理规模翻倍至100亿新元

此次战略评估的结果，是在城市发展董事会发生公开冲突一年后公布的。 照片来源：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】房地产巨头城市发展有限公司 (City Developments Ltd, 简称CDL) 计划在未来三年内部署50亿新元的增长资本，并目标从其投资组合中剥离60亿新元的资产。这是其“更新版”战略的一部分，旨在明确战略重点并提升长期股东价值。

城市发展在周一（9月28日）上午提交给交易所的文件中公布了其战略评估的结果。该公司表示，其新的“GET+”战略标志着集团开启了“价值创造的新篇章，具有更清晰的战略重点、积极的投资组合管理、可衡量的财务目标和更强的问责制”。

该战略有四个可衡量的成果，执行期为2027财年至2029财年：

年度股息派发率至少为报告净利润的35%

到2029财年，净负债率约为55%

资产剥离收益带来的净利润超过10亿新元

资产管理规模 (AUM) 达到100亿新元

新加坡仍是主要投资市场

新加坡将继续是城市发展新投资的主要市场。在计划的50亿新元增长资本中，60%指定用于新加坡，30%用于中国和日本，其余10%用于其他市场。

这些投资还将集中在四个领域：住宅、商业、酒店和生活方式。

城市发展表示，在这些领域和市场，集团拥有成熟的业务能力、本地知识和机遇，能够创造具有吸引力的风险调整后回报。

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与此同时，集团将目标剥离60亿新元的资产，作为从成熟、非核心或表现不佳的资产中“实现内在价值和资本再循环”举措的一部分。

在城市发展的目标剥离资产中，商业资产将占45%，其次是酒店资产，占30%。传统住宅及其他资产将占20%，其余5%来自生活方式板块。

除了资产剥离所得，集团预计到2029财年，房地产开发销售将带来超过60亿新元的现金流入。这笔资金将得到已签约销售的未来回款以及现有开发项目的支持。

资产管理规模翻倍至100亿新元

城市发展表示，酒店业务将是新战略下的一个重点领域。集团在全球拥有165家酒店的投资组合，其中包括88家自有酒店。其中，54家酒店（包括未来一年内将开业的两家）由城市发展直接持有，价值约86亿新元。

城市发展表示，将对其自有酒店投资组合中的每项资产采取“量身定制的策略”，即保留核心资产、提升具潜力的资产并剥离部分物业。该公司目标在2029财年之前剥离价值18亿新元的酒店物业。这一数字占集团60亿新元资产剥离目标的30%。

该房地产开发商表示，基金管理也将成为城市发展资本模式中更重要的一部分。集团的目标是到2029财年，总资产管理规模 (AUM) 达到100亿新元，高于截至2026年6月30日的50亿新元。

为实现这一目标，城市发展将成立一个专门的基金管理实体，并设立投资委员会和领导团队，直接负责资产管理规模的增长和财务问责。

在该公告发布前，城市发展的股价于周五收于8.26新元，上涨0.5%，即0.04新元。