城市发展发布战略评估后股价下跌6%
截至上午9时40分，该股已回弹至7.89新元，但仍下跌4.5%
- 城市发展计划在未来三年内，为其投资组合部署50亿新元的增长资本，并设定60亿新元的资产剥离目标。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 城市发展（City Developments Limited, CDL）在周一（9月28日）发布其战略评估后，股价下跌超过6%。
该股在早盘交易中下跌4.2%，随后在上午9时17分进一步跌至7.75新元，跌幅达6.1%。截至上午9时40分，城市发展的股价回弹至7.89新元，但仍下跌4.5%，即0.37新元。
这家房地产巨头于周一表示，计划在未来三年内为其投资组合部署50亿新元的增长资本，并设定60亿新元的资产剥离目标。
这是其“更新版”战略的一部分，旨在加强战略重点并提升长期股东价值。
2025年4月，在执行主席 Kwek Leng Beng 与其子、集团首席执行官 Sherman Kwek 爆发董事会斗争后，城市发展的股价曾跌至4.35新元的低点。
此前，小 Kwek 曾于去年2月试图夺权，执行主席随后将其子告上法庭，以巩固对董事会和集团的控制权。
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