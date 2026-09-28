CDL发布战略评估后，股价下跌8.1%

HOT STOCK

午盘时，该股下跌5.7%至7.79新元

CDL计划在未来三年内部署50亿新元的增长资本，并目标从其投资组合中脱售价值60亿新元的资产。 图片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 股东对城市发展有限公司（City Developments Ltd, 简称CDL）于周一（9月28日）发布的战略评估持负面看法。

该股午盘时下跌5.7%，收盘时跌幅扩大至8.1%，报7.59新元，全日下跌0.67新元。成交量近1200万股，成交额达9290万新元。

这家房地产巨头于周一表示，计划在未来三年内部署50亿新元的增长资本，并目标从其投资组合中脱售价值60亿新元的资产。

这是其“更新版”发展蓝图的一部分，旨在加强战略重点和提升长期股东价值。

新加坡将继续是CDL新投资的主要市场。

在计划的50亿新元增长资本中，60%将用于新加坡，30%将用于中国和日本，剩余的10%将用于其他市场。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

投资将集中在四个领域——住宅、商业、酒店和生活方式。

战略评估还指出，基金管理将成为集团资本模式中更重要的组成部分。公司的目标是，到2029财年，其总资产管理规模（AUM）将从截至6月30日的50亿新元增至100亿新元。

因此，CDL将成立一个专门的基金管理实体，并设立投资委员会和领导团队，直接负责资产管理规模的增长和财务问责。

在2025年4月，继执行主席Kwek Leng Beng与其担任集团首席执行官的儿子Sherman Kwek之间爆发董事会斗争后，CDL股价跌至4.35新元的低点。

此事发生于去年2月，当时Sherman Kwek试图夺权，其后执行主席将其子告上法庭，试图巩固对董事会和集团的控制权。