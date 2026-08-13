城市发展上半年盈利强劲、股息翻倍，股价飙升11.2%
公司上半年净利润从之前的9120万新元跃升至3亿零160万新元
- 城市发展董事会宣布派发每股0.06新元的免税单层中期股息，是2025财年上半年宣布的每股0.03新元的两倍。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 房地产开发商 城市发展有限公司 (CDL) 的股价在周四（8月13日）开盘时一度飙升11.2%或0.88新元，至8.74新元。
该集团在开盘前宣布，其截至6月30日的上半年业绩显示，净利从去年同期的9120万新元猛增至3亿零160万新元。
截至上午9时55分，CDL股价报8.51新元，仍上涨0.65新元或8.3%，成交量近390万股，成交额约3280万新元。
净利润的跃升，主要得益于其房地产开发部门的强劲表现，尤其是位于武吉巴督的执行共管公寓项目Lumina Grand的全部收入和利润入账。 该项目拥有512个单位，并于今年4月获得了临时入伙准证（Temporary Occupation Permit）。
除了Lumina Grand项目，Newport Residences项目的首次贡献，以及Norwood Grand和Union Square Residences等项目更高的贡献，也提振了集团的营收表现。Newport Residences于今年1月推出，目前已售出83%。
总计，CDL及其合资伙伴在2026年上半年于新加坡共售出352个住宅单位，总价值达8亿9220万新元。
Asean Intelligence
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这六个月的营收增长61.1%，从2025财年上半年的16亿9000万新元增至27亿2000万新元。
董事会宣布派发每股0.06新元的免税单层中期股息，是2025财年上半年宣布的每股0.03新元的两倍。
基本每股收益从去年同期的0.097新元升至0.333新元。
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