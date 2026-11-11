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因Westlite Mandai并表及新增床位，胜捷企业首九个月营收增长35%至2亿8010万新元

到2028年，其床位组合预计将增至约10万8263个

Tessa Oh

Tessa Oh

Published Wed, Nov 11, 2026 · 08:27 PM
    • 胜捷企业首席执行官Kong Chee Min表示，公司目前的重点是按计划执行项目，并逐步提升新加坡新增床位的入住率。
    • 胜捷企业首席执行官Kong Chee Min表示，公司目前的重点是按计划执行项目，并逐步提升新加坡新增床位的入住率。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】胜捷企业 (Centurion Corporation) 公布，截至9月30日的首九个月营收增长35%，从去年同期的2亿零830万新元增至2亿8010万新元。

    这家主板上市公司于周三（11月11日）发布业务更新时表示，营收增长主要得益于Westlite Mandai的并表、新加坡新增的运营床位，以及其在马来西亚的Harum Megah资产组合和澳大利亚悉尼的EPIISOD Macquarie Park项目。

    截至9月30日的第三季度营收增长41%，从去年同期的6750万新元增至9520万新元

    胜捷企业维持其2026年下半年约1亿9000万新元的营收指引；这将意味着约22%的同比增长。

    公司还表示，预计其新加坡和马来西亚业务组合的入住率将在第四季度有所改善。

    各业务板块表现

    专用客工宿舍（PBWA）业务的营收在2026年首九个月增长35%，从去年同期的1亿6270万新元增至2亿1960万新元。

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    该业务板块的平均财务入住率为84%，低于之前的90%，主要原因是马来西亚的入住率较低，以及新加坡新增床位正处于入住率提升阶段。

    专门为学生建造的宿舍（PBSA）业务的营收增长32%，从4350万新元增至5760万新元，主要贡献来自EPIISOD Macquarie Park。

    平均财务入住率为97%，高于之前的94%。

    其他营收增长49%，从200万新元增至300万新元。其中包括来自西澳大利亚州新设立的关键员工宿舍（KWA）业务的营收，该业务自第三季度起开始贡献收入。

    按地理区域划分，新加坡的营收增长34%至1亿9970万新元。因有5460个新增床位投入运营并处于入住率提升阶段，专用客工宿舍的入住率从99%降至94%。

    胜捷企业表示，Westlite Mandai的新床位已全部租出，预计租约将于2027年初全面开始。

    马来西亚的营收增长31%至1870万新元，但由于外籍劳工人数上限限制了企业招聘，专用客工宿舍的入住率从83%降至73%。

    在Concorde South Hedland项目近乎满员入住的帮助下，澳大利亚的营收增长超过一倍，从1180万新元增至2650万新元。

    英国的营收持平于3080万新元，但由于9月份「较晚的入住导致夏季收入减少」，第三季度营收下降了7%。

    此外，胜捷企业于10月完成了对Velocity Karratha的收购。该资产为一处拥有约321个床位的关键员工宿舍，此次收购使公司的关键员工宿舍床位组合增至约446个。

    公司的床位组合有望在2026年增加约6414个，总数达到约8万5801个；并通过已承诺的开发和收购项目，在2028年前将总床位数增至约10万8263个。

    其中包括今年8月在新加坡中标的两个宿舍地块（Kranji Close和Lok Yang Way），以及一项计划收购柔佛州巴西古当（Pasir Gudang）一个专用客工宿舍资产的交易。

    首席执行官Kong Chee Min表示，目前的重点是按时执行项目，并逐步提升新加坡新增床位的入住率。

    在该业务更新发布前，胜捷企业股价下跌2.4%或0.03新元，收于1.21新元。

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